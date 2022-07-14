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Gündem Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'dan Ahmet Mete için taziye mesajı
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'dan Ahmet Mete için taziye mesajı

Sabah saatlerinde hayatını kaybeden Yunanistan'ın İskeçe Müftüsü Ahmet Mete için Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu taziye mesajı paylaştı.

Yeniakit Publisher
2022-07-14 12:31:00 -
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'dan Ahmet Mete için taziye mesajı

Batı Trakya'da Türk azınlığın ileri gelenlerinden ve bir süredir kanser tedavisi gören İskeçe Müftüsü Ahmet Mete'nin sabah 07.15 sıralarında hayatını kaybetti.

Müftülükten yapılan açıklamada, Mete'nin yarın ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından İskeçe Aşağı Mahalle Mezarlığı'na defnedileceği belirtildi.

Çavuşoğlu'ndan başsağlığı mesajı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ömrünü Batı Trakya Azınlığının haklı mücadelesine vakfeden İskeçe Müftüsü Ahmet Mete'ye Allah'tan rahmet, kıymetli ailesine ve tüm soydaşlarımıza sabır ve başsağlığı diliyorum. Yaptığı hizmetler her zaman hayırla anılacak. Mekanı cennet, makamı ali olsun" ifadelerini kullandı.

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