0553 313 94 23

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Washington Post'a makale yazdı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Washington Post  gazetesine yazdığı makalede, “Başkan (Donald) Trump'ın başarısız Ortadoğu  politikasını değiştirme fırsatı var. ABD ve Avrupa makamlarınca terörist olarak  belirlenmiş bir örgütün Suriye kolu olan YPG’ye yapılan silah yardımlarını  durdurarak terör örgütüne darbe vurabilir." değerlendirmesini yaptı.

28 Eylül 2018 Cuma 21:46
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Washington Post'a makale yazdı

Bakan Çavuşoğlu, ABD’nin en saygın gazetelerinden Washington Post için  "ABD, Suriye’deki teröristleri silahlandırmayı durdurmalı" başlıklı bir makale  kaleme aldı.

Birleşmiş Milletler (BM) 73. Genel Kurulu görüşmeleri için dünya  liderlerinin bir araya geldiğini belirten Çavuşoğlu, makalesinde, "Başkan  (Donald) Trump'ın başarısız Ortadoğu politikasını değiştirme fırsatı var, ABD ve  Avrupa makamlarınca terörist olarak belirlenmiş bir örgütün Suriye kolu olan  YPG’ye yapılan silah yardımlarını durdurarak, terör örgütüne darbe vurabilir."  ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, ABD istihbarat örgütlerinin YPG’yi terör örgütü PKK’nın  Suriye kolu olarak tanıdığına işaret ederek, Uluslararası İnsan Hakları  Gözlemevi’nin de YPG’nin çocukları savaşmak için silahlandırdığı yönünde raporlar  yayınladığını aktardı.

Terör örgütü YPG’nin Suriye’nin içinde Türkiye sınırlarına  yerleştiğini belirten Çavuşoğlu, Washington’un bu gruba geçtiğimiz yıllarda 5 bin  tır ve 2 bin kargo uçağı dolusu silah nakliyatı yaptığını, başka bir NATO  ülkesinin sınırlarında benzeri bir mevzilenmenin ciddi bir karşılığı olacağını  ifade etti.

Çavuşoğlu, “Ben Kürtlerin müttefikiyim.” ifadesini kullandığı  makalesinde "Kürtlerin karşısında değil, terör örgütlerinin karşısında olduğunu"  kaydetti.

"ŞİMDİ BİR TARAF SEÇME ZAMANI"

Türkiye’nin, YPG’yi silahlandırmaması yönünde ABD'ye yaptığı çağrının  haklı olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, “Şimdi bir taraf seçme zamanı.”  değerlendirmesini yaptı.

"NATO'NUN MÜTTEFİKİNİN YARDIMIYLA PKK SİLAHLANDIRILIYOR"

ABD’nin YPG’ye verdiği silahların Türk halkına karşı kullanılmayacağı  yönünde garanti verdiğini bildiren Bakan Çavuşoğlu, makalesinde, şu görüşlerini  paylaştı:

"Fakat Suriye savaşın ortasında. Gerçekçi olmak gerekirse  Washington’daki karar vericiler bu sözü verebilecek bir pozisyonda durmuyor.  YPG’yi silahlandırmak Türkiye’yi ve on yıllardır acımasız radikal terör  örgütlerinin şiddet ve korkusuyla yüzleşen halkını doğrudan tehlikeye atıyor. Ve  şimdi NATO müttefikinin yardımıyla PKK tepeden tırnağa  silahlandırılmış oluyor."

Çavuşoğlu, makalesinde Türk güvenlik güçlerinin her gün terör örgütü  DEAŞ’ın Türkiye üzerinden Batı ülkelerine sızmaması için çaba gösterdiğine vurgu  yaparak, DEAŞ’ın Türkiye’nin mücadelesinden vazgeçmeyeceğini bildiği için  Türkiye’de saldırılar düzenlemeye çalıştığını ifade etti.

Haber Tarihi: 28 Eylül 2018 Cuma 21:46
  1. Bakan Çavuşoğlu
  2. ABD

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    3. Havalimanı ile ilgili iddialara İGA'dan yalanlama geldi
    1. 3. Havalimanı ile ilgili iddialara..
    2. İstanbul'da 39 ilçede 'Yeditepe Huzur'..
    3. Ekmek zammına vatandaş tepki..
    4. Erdoğan: Türkiye'ye yatırım yapan hep..
    5. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,..
    6. Belçika karıştı! Polis ve itfaiyeciler..
    7. Hakkari'de terör operasyonu! 9 kişi..
    8. '86 huzurevi sakini ilgili..
    9. Samsun'da yaşlı kadın tavana asılmış..
    10. Tramvay arıza yaptı! Seferler..
    11. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Almanya'da..
    12. Ankara’da kendilerini savcı ve polis..
    13. Başkan Erdoğan Alman iş adamlarıyla..
    14. TBMM 1 Ekim'de toplanıyor
    15. Erdoğan: Bunları burada konuşmak..
    16. Kasırgaya karşı tüm önlemler alındı!
    17. Şırnak'ta 2 terörist enselendi
    18. Emine Erdoğan’a Amerika'da 'insani..
    19. Oktay taziyeleri kabul etti
    20. Galatasaray'da Emre şoku!
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Polis alımları ne zaman? 2018 23. dönem Pomem alımları
    Polis alımları ne zaman? 2018 23. dönem Pomem alımları
    THY personel alımı başvuru formu 2018 THY son dakika alımları
    THY personel alımı başvuru formu 2018 THY son dakika alımları
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?

    Günün Karikatürü

    29 Eylül 2018
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri