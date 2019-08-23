0553 313 94 23

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Lübnan'da

23 Ağustos 2019 Cuma 03:00
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Lübnan'da

BEYRUT (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere Lübnan'a geldi.

Bakan Çavuşoğlu ve beraberindeki heyet, başkent Beyrut'taki Refik Hariri Uluslararası Havalimanı'nda Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Hakan Çakıl, Lübnan Dışişleri Bakanlığı Protokol Genel Müdürü Necla Asakir ve diğer yetkililerce karşılandı.

Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İkili görüşmeler yapmak üzere dost Lübnan'dayız." ifadelerini kullandı.

Lübnanlı yetkililerle görüşmelerini Cumhurbaşkanı Mişel Avn ile başlatacak Çavuşoğlu, daha sonra Meclis Başkanı Nebih Berri, Başbakan Saad el-Hariri, Dışişleri Bakanı Cibran Basil ve İçişleri Bakanı Raya el-Hasan ile devam etmesi bekleniyor.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, görüşmelerde ikili ilişkilerin ele alınması ve bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunulması planlandığı kaydedildi.

Bakan Çavuşoğlu ayrıca, Lübnan ziyareti kapsamında bu ülkede yaşayan Türk vatandaşlarıyla da buluşacak.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 03:00
  1. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
  2. Lübnan

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Odatv ve Soner Yalçın'ı hoplatacak gelişme! Nihat Genç'in açtığı siteden 'ilk yemin'
    1. Odatv ve Soner Yalçın'ı hoplatacak..
    2. Avcılar’da öğrenci evindeki yangın..
    3. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu..
    4. Ensonhaber'den skandal provokasyon! 4..
    5. Brezilya'nın Amazonlar'daki yangınla..
    6. Mesut Uçakan, 12 yıl sonra 'Suveyda'..
    7. "15. Bodrum Müzik Festivali"
    8. Söke’de trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
    9. Şakalaşırken arkadaşını karnından..
    10. Atama kararları Resmi Gazete'de
    11. GÜNDEM ÖZETİNE EK
    12. Güney Geçiş Konseyi Heyeti, Cidde'den..
    13. Çetin'in Roma'ya transferi, kampanyayı..
    14. "Alkol tüketimi faydalı" yalanı..
    15. Çekmeköy’de inşaat halindeki binada..
    16. Hükümet hala neden kulak tıkıyor? Genç..
    17. GÜNCELLEME - Kütahya'da zincirleme..
    18. Kocaeli'deki sahte içki operasyonu
    19. Galatasaray, Ozornwafor'u Almeria'ya..
    20. "Mescid-i Aksa'nın kundaklanması..
    21. Galatasaray, Ozornwafor’u Almeria’ya..
    22. Adana’da otomobil ile motosikletli..
    23. Somalı genç 14 yaşında Fenerbahçe’ye..
    24. Rusya ve Çin, ABD'nin füze denemesini..
    25. İP'li trol 'sözünün eri' gibi 'fos'..
    26. İŞKUR Toplum Yararına Programı (TYP)..
    27. Adana'da otomobil ile polis..
    28. Isparta'da doktorun darbedildiği..
    29. Doğubayazıt'ta otomobil şarampole..
    30. Sindirim sorunlarına elveda demenizi..
    İYİ Parti'den kayyımla ilgili yeni açıklama! Hükümete çağrı yaptılar
    İYİ Parti'den kayyımla ilgili yeni açıklama! Hükümete çağrı yaptılar
    TOMA 'sık hadi' diyen terör sevicinin ricasını kırmadı
    TOMA 'sık hadi' diyen terör sevicinin ricasını kırmadı
    Ahmet Türk o görüşmeyi açıkladı! Kemal Kılıçdaroğlu'na sert çıktı
    Ahmet Türk o görüşmeyi açıkladı! Kemal Kılıçdaroğlu'na sert çıktı
    Burhan Kuzu: Bıçak kemiğe dayandı
    Burhan Kuzu: Bıçak kemiğe dayandı
    Sıkı destek vermişti, ters köşe oldu! Ömer Turan’dan İmamoğlu’na HDP tepkisi
    Sıkı destek vermişti, ters köşe oldu! Ömer Turan’dan İmamoğlu’na HDP tepkisi

    Günün Karikatürü

    23 Ağustos 2019
    FOX Tv'den Fatih Portakal'a büyük şok!
    FOX Tv'den Fatih Portakal'a büyük şok!
    Türkiye'den Bizans'ı 12'den vuracak hamle
    Türkiye'den Bizans'ı 12'den vuracak hamle