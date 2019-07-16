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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Kararları uygulamanın mümkün olmadığını biliyorlar" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Kararları uygulamanın mümkün olmadığını biliyorlar" dedi.

16 Temmuz 2019 Salı 11:52
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Kararları uygulamanın mümkün olmadığını biliyorlar" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Kararları uygulamanın mümkün olmadığını biliyorlar" dedi.

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Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 11:52
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