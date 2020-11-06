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Aktüel Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hırvatistanlı mevkidaşı Radman ile bir araya geldi
Aktüel

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hırvatistanlı mevkidaşı Radman ile bir araya geldi

Yeniakit Publisher
2020-11-06 18:58:15 -
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hırvatistanlı mevkidaşı Radman ile bir araya geldi

ANTALYA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hırvatistan Dışişleri Bakanı Gordan Grliç Radman ile görüştü.

Çavuşoğlu, Antalya'da Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde düzenlenen Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci (GDAÜ) Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında, Radman ile bir araya geldi.

Görüşmeyi Twitter hesabından değerlendiren Çavuşoğlu, mevkidaşı ile ikili ilişkileri ve bölgesel konuları değerlendirdiklerini belirtti. Bakan Çavuşoğlu, "Ortak ekonomik ve ticaret komisyonunu tesis etmek ve karma ekonomik komisyonu canlandırmak istiyoruz." ifadesini kullandı.

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