Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Estonya'da Bakan Çavuşoğlu, Estonya Başbakanı Jüri Ratas ile görüştü

TALLİNN/ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Estonya Başbakanı Jüri Ratas ile görüştü. Estonya Başbakanı Ratas tarafından kabul edilen Bakan Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, görüşmede ikili ilişkilerin ele alındığını belirtti. Çavuşoğlu, paylaşımında "Belarus'tan sonra geldiğimiz Estonya'da Başbakan Jüri Ratas’la görüştük. BM Güvenlik Konseyi'ne Geçici Üye olarak seçilmelerinden dolayı tebrik ettik. Türkiye Estonyalı turistlerin en fazla ziyaret ettiği ülke. İkili ilişkilerimizi her alanda daha da geliştirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.