Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "El Salvador Ankara’da büyük elçilik açmak istiyor. Bizde açılacak büyükelçilik olarak her türlü desteği vereceğiz. Biz de El Salvador’da büyükelçilik açacağız".
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "El Salvador Ankara’da büyük elçilik açmak istiyor.20 Ağustos 2019 Salı 13:50
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "El Salvador Ankara’da büyük elçilik açmak istiyor. Bizde açılacak büyükelçilik olarak her türlü desteği vereceğiz. Biz de El Salvador’da büyükelçilik açacağız".
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