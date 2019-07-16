Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Doğu Akdeniz’de sondaj çalışması sürecek. 3 gemimiz var, 4’üncü gemiyi de göndereceğiz” dedi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Doğu Akdeniz’de sondaj çalışması sürecek.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Doğu Akdeniz’de sondaj çalışması sürecek. 3 gemimiz var, 4’üncü gemiyi de göndereceğiz” dedi.

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