  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Ömer Çelik: Ülkemizi ve bölgemizi terörden arındıracağız CHP’li İBB’de bir skandal daha: Oruç tutana mola yasağı Tercan Kaymakamı duruma açıklık getirdi! Koruma polisine şemsiye tutturduğu iddia edilmişti! Türk ve İspanyol askerleri "Steadfast Dart 2026" tatbikatında nefes kestiler Amfibi gövde gösterisi İngiltere'de Epstein skandalında tarihi operasyon: Kelepçe bu kez ahlaksız eski 'Prens'e takıldı WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı! Adliyedeki zabit kâtibi fena enselendi Ortadoğu’da güç gösterisi: ABD’den rekor hava konuşlandırması Fenerbahçe'ye UEFA'dan şok! '5 yıldızlı logoları derhal kaldırın' Mavi vatanda göz açtırmadık Lağım patladı, başkent karıştı: Washington’da suçlama krizi
Gündem Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Asker göndermeye hazırız
Gündem

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Asker göndermeye hazırız

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Asker göndermeye hazırız

Açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 'Türkiye, Gazze'ye halihazırda büyük miktarda insani yardım sağlamaktadır. Sağlık ve eğitim sektörlerinin yeniden yapılandırılmasına ve polis gücünün eğitimine de anlamlı katkılar sağlayabiliriz. Ayrıca, Uluslararası İstikrar Gücü'ne asker göndermeye hazırız' ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan,  ABD Başkanı Trump'ın başkanlığında Washington'da bir araya gelen Gazze Barış Kurulu'nun ilk toplantısında konuştu.

İsrail'in Gazze'deki saldırılarına değinen Fidan, "İki yıl süren büyük acılar sonrasında, ABD Başkanı Trump'ın kişisel çabaları ve ortak çabalarımız sayesinde Gazze'de ateşkes sağlanmıştır. Ancak insani durum hala kırılgan ve ateşkes ihlalleri devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

 

"ANLAMLI KATKILAR SAĞLAYABİLİRİZ"

Fidan, bölgede hızlı, koordineli ve etkili bir müdahalenin şart olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan, Gazze'nin güvenliği, istikrarı ve toparlanması konusunda tam kararlılığını sürdürmektedir. Türkiye, Gazze'ye halihazırda büyük miktarda insani yardım sağlamaktadır. Sağlık ve eğitim sektörlerinin yeniden yapılandırılmasına ve polis gücünün eğitimine de anlamlı katkılar sağlayabiliriz. Ayrıca, Uluslararası İstikrar Gücü'ne asker göndermeye hazırız. Sayın Başkan, Türkiye, barışın sağlanması ve kalıcı hale getirilmesi yönündeki çabalarınızı desteklemeye devam edecektir. Bu barışın temelinin iki devletli çözüm olduğuna inanıyoruz. Bölgedeki tüm halkların yararı ve bu hedefe ulaşmak için çalışalım."

Hakan Fidan'dan kritik görüşme
Hakan Fidan'dan kritik görüşme

Gündem

Hakan Fidan'dan kritik görüşme

Bakan Fidan'dan Filistin teması
Bakan Fidan'dan Filistin teması

Gündem

Bakan Fidan'dan Filistin teması

Gazze Barış Kurulu ilk toplantısını yapacak! Dışişleri Bakanı Fidan ABD’ye gidiyor
Gazze Barış Kurulu ilk toplantısını yapacak! Dışişleri Bakanı Fidan ABD’ye gidiyor

Gündem

Gazze Barış Kurulu ilk toplantısını yapacak! Dışişleri Bakanı Fidan ABD’ye gidiyor

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23