Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Ankara'daki kritik zirve öncesi ABD heyeti ile bir araya geldi! Avrupa güvenliği masaya yatırıldı!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Ankara Zirvesi çerçevesinde Türkiye'yi ziyaret eden ABD Senatosu NATO Gözlem Grubu Eş Başkanı ve Dış İlişkiler Komitesi Kıdemli Üyesi Jeanne Shaheen, Senatörler Christopher Coons, Dick Durbin, Mike Rounds ve ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Mike Turner'ı Ankara'da kabul etti. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, kabulde iki ülke arasındaki ilişkiler ve güvenlik iş birlikleri değerlendirildi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Senatosu NATO Gözlem Grubu Eş Başkanı ve Dış İlişkiler Komitesi Kıdemli Üyesi Jeanne Shaheen, Senatörler Christopher Coons, Dick Durbin ve Mike Rounds ile ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Mike Turner'ı Ankara'da kabul etti.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Fidan, NATO Ankara Zirvesi çerçevesinde Türkiye'yi ziyaret eden Shaheen, Coons, Durbin ve Rounds ile görüştü.
Bakan Fidan, Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi (SAM) ve Chatham House tarafından Ankara'da düzenlenen "Ankara Zirvesi Sonrası Avrupa Güvenliği: Avrupa genelinde NATO müttefikleri arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi" başlıklı etkinliğe katılarak konuşma yaptı.