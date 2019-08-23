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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun Lübnan temasları

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Lübnan Başbakan Saad el-Hariri ve İçişleri Bakanı Raya el-Hasan ile görüştü- Hariri, Lübnan'a girişleri konusunda bazı Türk ürünlerine getirilen kısıtlamayı kaldıran uygulamayı dün itibariyle imzaladığını belirtti

23 Ağustos 2019 Cuma 20:11
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun Lübnan temasları

BEYRUT (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Lübnan temasları çerçevesinde Başbakan Saad el-Hariri ve İçişleri Bakanı Raya el-Hasan ile bir araya geldi.

Bakan Çavuşoğlu, Lübnan'a gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında başkent Beyrut'taki Hükümet Sarayı'nda Başbakan Hariri ile görüştü.

Görüşmenin ardından Hariri'nin basın ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin Lübnan'ı ve ordu başta olmak üzere tüm anayasal kurumlarını destekleyeceğini belirtti.

Lübnan'a yatırım konusunda Türk firmaların gösterdiği ilgiye işaret eden Çavuşoğlu,Türk firmalarının özellik Lübnan'daki altyapısal reformları gerçekleştirmek amacıyla geçen yıl Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen "CEDRE" konferansı kapsamındaki projelere katkı sağlayabileceğini dile getirdi.

Görüşmede ayrıca, iki ülke arasındaki serbest ticaret bölgesi anlaşmasının harekete geçirilmesi konusunda mutabık kalındı.

- Türk ürünlerine yönelik kısıtlama kaldırıldı

Başbakan Hariri de ülkesinin güneyinde konuşlu Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü (UNIFIL) bünyesinde yer alan Türk güçlerinden övgüyle bahsetti.

Hariri ayrıca Lübnan'a girişleri konusunda bazı Türk ürünlerine getirilen kısıtlamayı kaldıran uygulamayı dün itibariyle imzaladığını belirtti.

- Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Hasan ile görüştü

Bakan Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Mişel Avn ile başlattığı, Meclis Başkanı Nebih Berri ve Dışişleri Bakanı Cibran Basil ile sürdürdüğü Lübnan temaslarını İçişleri Bakanı Raya el-Hasan ile tamamlamış oldu.

Beyrut'taki İçişleri Bakanlığı'nda basına kapalı gerçekleşen görüşmeye, Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Hakan Çakıl, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy ve diğer bazı diplomatlar katıldı.

- Lübnan'da destek konferansı "CEDRE"

Paris'te geçen yıl nisan ayında düzenlenen CEDRE konferansında, Lübnan'daki altyapısal reformları gerçekleştirmek amacıyla 860 milyonu hibe ve diğeri düşük faizli kredi olmak üzere 11 milyar dolar yardımda bulunma vaadinde bulunulmuştu.

Lübnan, 2011'de Suriye'deki krizin başlamasıyla maruz kaldığı mülteci dalgası ve yaşadığı siyasi sorunlar nedeniyle ekonomik sıkıntılar yaşıyor.

Başbakan Hariri'nin, 31 Ocak'ta yeni kabinesini açıklamasının ardından ülkedeki altyapısal reformlar ve bunları finanse edecek CEDRE konferansındaki taahhütler gündeme gelmişti.

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Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 20:11
  1. - Dışişleri Bakanı
  2. Lübnan
  3. Mevlüt Çavuşoğlu

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