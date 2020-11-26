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Aktüel Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan futbolcu Maradona için taziye mesajı
Aktüel

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan futbolcu Maradona için taziye mesajı

Yeniakit Publisher
2020-11-26 07:55:14 -
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan futbolcu Maradona için taziye mesajı

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Arjantinli efsane futbolcu Diego Armando Maradona'nın vefatı nedeniyle taziye mesajı paylaştı.

Twitter hesabından paylaşım yapan Çavuşoğlu, İspanyolca olarak, "Güle güle 10 Numara. Huzur içinde yat." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, Maradona'nın 10 numaralı formasıyla fotoğrafını da paylaşarak, "Yaşattığın tüm güzel anlar ve dünya futboluna katkıların için teşekkürler." ifadesini kullandı.

- Efsane futbolcu Maradona

Maradona, dün Buenos Aires eyaletine bağlı Tigre kentinde, kalp ve akciğer problemi nedeniyle hayatını kaybetmişti. 60 yaşındaki Maradona, kasımın başında beyin ameliyatı geçirmiş ve 8 gün sonra taburcu edilmişti.

Arjantin'de hükümet, Maradona'nın ölümü dolayısıyla ülkede 3 gün ulusal yas ilan etmişti.

Devlet Başkanı Alberto Fernandez, Maradona'nın naaşının Devlet Başkanlığı Binası Casa Rosada'ya getirileceğini ve cenaze merasiminin burada yapılacağını belirtmişti.

Yerel basın, halka açık yapılacak merasime yaklaşık bir milyon kişinin katılmasının beklendiğini yazdı.


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