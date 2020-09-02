  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'e Doğu Akdeniz teşekkürü
Aktüel

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'e Doğu Akdeniz teşekkürü

Yeniakit Publisher
2020-09-02 20:21:24 -
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'e Doğu Akdeniz teşekkürü

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz'de araştırmalar yapan Türkiye'ye her konuda destek verdiğini açıklayan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e teşekkür etti.

Açıklamasını Twitter'dan yapan Çavuşoğlu, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçiliğinin konuyla ilgili Twitter paylaşımını alıntılayarak, "Çok teşekkürler Cenap Cumhurbaşkanı! Can Azerbaycan’ın desteğinden hiç kuşku duymadık. Türkiye de Azerbaycan'ın tereddütsüz her daim yanında olacak." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu paylaşımını "Tek millet iki devlet." sözleriyle tamamladı.

- Aliyev'den Yunanistan'a eleştiri, Türkiye'ye destek açıklaması

Aliyev, Yunanistan'ın Bakü'ye atanan Büyükelçisi Nikolaos Piperigos'u kabulü sırasında Ermenistan-Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi arasındaki askeri iş birliğinden rahatsız olduğunu belirtmişti.

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sismik araştırma ve doğal kaynak araştırmalarını da desteklediğini belirten Aliyev, "Türkiye'yi tereddütsüz destekliyoruz ve her durumda destekleyeceğiz. Türk kardeşlerimizden de aynı desteği görüyoruz. Azerbaycan'ı her konuda destekliyorlar ve biz de onları Doğu Akdeniz'deki keşif konuları dahil her konuda destekliyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Aliyev, Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan gerilimle ilgili ise "Tutumumuzu bilmenizi istiyorum. Bu durum benim talimatım üzerine Azerbaycan hükümeti tarafından resmen ilan edildi. Türkiye bizim için sadece dost değil, kardeş bir ülkedir ve Türkler bizim kardeşimizdir. Bu yüzden her konuda onların yanında olacağız." açıklamasında bulunmuştu.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Macron'dan skandal
Dünya

Macron'dan skandal "Hz. Muhammed" kararı!

Çirkin karikatürlerle Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’e saldıran İslam düşmanı Hristiyan yobaz Fransız karikatür dergisi Charlie Hebdo, ska..
Kabul edildi! O ülkeden Türkiye'ye altın daveti
Dünya

Kabul edildi! O ülkeden Türkiye'ye altın daveti

Özbekistan Bakanlar Kurulu, Türkiye'nin ülkede altın araması yapabilmesine yönelik kararnameyi kabul etti.

Banu Alkan’dan dikkat çeken sözler: Erdoğan şoke etti
Medya

Banu Alkan’dan dikkat çeken sözler: Erdoğan şoke etti

Banu Alkan, Türkiye'nin Karadeniz'deki doğalgaz keşfine ilişkin açıklamalarda bulundu. Alkan, keşfin ardından Erdoğan'ın bütün dünya liderle..
Satılık 2011 model Dacia Sandero
Satılık 2011 model Dacia Sandero

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı