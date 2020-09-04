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Aktüel Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Yunanistan'ı en çok kışkırtan ülke Fransa"
Aktüel

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Yunanistan'ı en çok kışkırtan ülke Fransa"

Yeniakit Publisher
2020-09-04 12:14:52 -
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Yunanistan'ı en çok kışkırtan ülke Fransa"
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