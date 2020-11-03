Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Sierra Leoneli mevkidaşıyla ortak basın toplantısında konuştu (2):

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin, Azerbaycan'ın haklı davasında yanında olduğunu ve bundan sonra da yanında olmaya devam edeceğini bildirdi.



Çavuşoğlu, Sierra Leone Cumhuriyeti Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Nabeela F. Tunis ile Bakanlıkta yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Türkiye'nin, Sierra Leone'nin başkenti Freetown'da 2018'de büyükelçilik açtığını ve en kısa zamanda ülkeye yapacağı ziyarette resmi açılışın da yapılacağını belirten Çavuşoğlu, mevkidaşı Tunis'in ziyareti sırasında da Sierra Leone'nin Ankara Büyükelçiliğinin hizmete gireceğini vurguladı.



Çavuşoğlu, Sierra Leone'nin Ankara Büyükelçiliğinin açılmasıyla Afrika ülkelerinin Ankara'daki büyükelçilik sayısının 36'ya ulaşacağını söyledi.



Türkiye'nin de Afrika kıtasındaki büyükelçilik sayısının her geçen gün arttığını vurgulayan Çavuşoğlu, "Kısa bir süre içinde Gine Bissau ve Togo'da büyükelçilik açacağız. Böylelikle 42 olan büyükelçilik sayımızı 44'e çıkaracağız. Hedefimiz belli, 50'ye ulaşmak. Önümüzdeki yıllarda yine yeni büyükelçiliklerimizi açacağız, açmaya devam edeceğiz." dedi.

Sierra Leone ile ikili ilişkilerin mükemmel olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, "Sadece Batı Afrika'da değil, tüm Afrika kıtasında da özel ilişkilerimiz olan bir ülke." dedi.

- "Daha fazla Türk firmasını Sierra Leone'de yatırım yapması için teşvik edeceğiz"



Çavuşoğlu, mevkidaşı Tunis ile iki ülke ilişkilerini her alanda geliştirmek için sık sık görüştüklerini ve birlikte çalıştıklarını anlatarak, ilişkilerin hukuki zeminini güçlendirmek için bugün de üç anlaşma imzaladıklarını belirtti.



Bu anlaşmaların özellikle ikili ticaret hacminin ve yatırımların artması bakımından da faydalı olacağını söyleyen Çavuşoğlu, iki ülke arasında İstanbul'da geçen yıl imzalanan 7 anlaşmanın onay ve uygulama sürecini de mevkidaşıyla takip ettiklerini anlattı.



Çavuşoğlu, iki ülkenin eğitim, kültür, spor alanlarında müzakere ettiği diğer anlaşmaların da bir an önce tamamlanarak imzalanacağını ve bu anlaşmaların ilişkileri güçlendireceğini söyledi.

İki ülke arasında savunma sanayi alanında da öğleden sonra bir anlaşmanın imzalanacağı bilgisini paylaşan Çavuşoğlu, "Bu anlaşmayı da önemli buluyoruz. Güvenlik, savunma ve savunma sanayi alanında da iş birliğimizi daha da geliştirmek için çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Çavuşoğlu, birçok güçlü Türk firmasının, Sierra Leone'de yatırım yapmak ve proje üstlenmekle ilgilendiğini dile getirerek, "Biz de daha fazla Türk firmasını Sierra Leone'de yatırım yapması, projeler üstlenmesi için teşvik edeceğiz ve ekonomik ilişkilerimizi de kurumsallaştırmak için ortak komisyonumuzu da kurmamız gerekiyor." diye konuştu.

Mevkidaşıyla, Afrika'daki son gelişmeleri de ele aldıklarını kaydeden Çavuşoğlu, "Türkiye olarak temennimiz, Afrika kıtasının istikrarı, güvenliğidir ve kalkınmasının artmasıdır. Bu anlamda da desteğimiz devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

Gelecek yıl, Türkiye-Afrika Birliği Ortaklık Zirvesi'ni de Türkiye'de düzenleyeceklerini belirten Çavuşoğlu, söz konusu zirvenin tarihini belirlemeye çalıştıklarını aktardı.

Çavuşoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde de Sierra Leone'yle dayanışma gösterdiklerinin altını çizerek, ilerleyen dönemlerde de ihtiyaç olması halinde bu desteğin devam edeceğini kaydetti.

- "Azerbaycan'ın yanındayız ve bundan sonra da yanında olmaya devam edeceğiz"

Bakan Çavuşoğlu, 1 Kasım'da Azerbaycan'a yaptığı ziyarete ilişkin değerlendirmesinin sorulması üzerine, "Azerbaycan'ın haklı davasında, Azerbaycan'ın yanındayız ve bundan sonra da Azerbaycan'ın yanında olmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Kardeş Azerbaycan'ı yalnız bırakmayın" talimatının açık ve net olduğuna dikkati çeken Çavuşoğlu, "İyi günde de yalnız bırakmadık, bu zor günlerde haklı davasında Azerbaycan'ı yalnız bırakmamız mümkün değil." dedi.

Çavuşoğlu, Azerbaycan'a gerçekleştirdiği ziyaretin de bu çerçevede olduğuna işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sahadaki kazanımlar, aynı şekilde masada yapılan mücadele, hemen hemen her gün günde 1 defa, bazen 2-3 defa, bugün yine haberleştik. Dışişleri Bakanı kardeşim Ceyhun Bayramov'la görüşüyoruz. Cumhurbaşkanımız (Erdoğan) doğrudan Cumhurbaşkanı (İlham) Aliyev'le görüşüyor. İlgili arkadaşlarımız muhataplarıyla temas halinde. Azerbaycan hukuken de ahlaken de haklıdır. Kendi 30 yıldır işgal edilmiş topraklarını geri almak için kendi topraklarında mücadele ediyor ve bu mücadelede bundan sonra da kardeş Azerbaycan'ın yanında olmaya devam edeceğiz. Ziyaretimde de bundan sonra atılacak adımlar konusunda ve gelişmeler konusunda görüş alışverişinde bulunduk."

Ziyaret kapsamında, "Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ile Sierra Leone Cumhuriyeti Teknik ve Yükseköğretim Bakanlığı Arasında Yükseköğretim Bursları arasında İşbirliği Protokolü", "Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile Sierra Leone Teknik ve Yükseköğretim Bakanlığı ve Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Başkanlığı Arasında Bilim, Teknoloji ve İnovasyon İşbirliği Protokolü" ve "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sierra Leone Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığı ile Vergiden Kaçınmaya Engel Olma Anlaşması" imzalandı.



(Bitti)