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Siyaset Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Sahada ve masada can Azerbaycan’ın yanındayız
Siyaset

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Sahada ve masada can Azerbaycan’ın yanındayız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Çözümsüzlükten fayda sağlayacağını düşünen Ermenistan yine haddini aşmıştır, bu defa yanıtını sahada almaktadır. Sahada ve masada can Azerbaycan’ın yanındayız." ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-09-28 07:19:00 -
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Sahada ve masada can Azerbaycan’ın yanındayız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu  yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştüğünü, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştüğünü, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın (AGİT) Minsk Grubu Eş Başkanlarıyla da temas halinde olduklarını belirtti.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Anlaşmasızlıkdan fayda sağlayacağını düşünen Ermenistan yine haddini aşdı, bu sefer sahada cevabını alıyor. Sahada ve masada Azerbaycan'ın yanındayız." Dedi. 

Sabah, Ermenistan güçlerinin Azerbaycan sivil yerleşimlerine ateş açmasıyla Ermenistan-Azerbaycan cephesinde çatışmalar devam ediyor.

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