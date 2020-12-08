  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile telefonda görüştü
Aktüel

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile telefonda görüştü

Yeniakit Publisher
2020-12-08 17:16:01 -
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile telefonda görüştü

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, görüşmede Yukarı Karabağ ve Ukrayna konuları ele alındı.

Görüşmede ayrıca İstanbul'da İnsansız Hava Aracı (İHA) Ar-Ge Merkezi'nin bulunduğu, fotoğraf/video çekiminin izne tabi olduğu bölgede, izinsiz görüntü çektikleri tespit edilerek gözaltına alınıp daha sonra serbest bırakılan 2 Rus vatandaşı konusu da ele alındı.



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Wagner'in Türkiye itirafı olay: Hesaba katmadık
Dünya

Wagner'in Türkiye itirafı olay: Hesaba katmadık

Rus güvenlik şirketi Wagner'de görev aldığı belirtilen Marat Gabidullin, Libya'daki savaşa ilişkin çarpıcı bir itirafta bulundu. Gabidullin,..
Bunu kimse beklemiyordu! Kuruluş Osman dizisinde sürpriz gelişme
Medya

Bunu kimse beklemiyordu! Kuruluş Osman dizisinde sürpriz gelişme

Reyting rekorlarını yerle bir eden Kuruluş Osman dizisinde beklenmedik bir gelişme meydana gelecek. Bala Hatun, Osman Bey’le evliliğe hazırl..
Lavrov'dan Türkiye açıklaması: Kayıtsız kalamayız
Dünya

Lavrov'dan Türkiye açıklaması: Kayıtsız kalamayız

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Türkiye ve Rusya'nın Kafkasya'da olanlara kayıtsız kalması mümkün değil" dedi.
Satılık 2018 model Fiat Fiorino
Satılık 2018 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay