  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, New York'ta ASKON heyetini kabul etti
Siyaset

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, New York'ta ASKON heyetini kabul etti

Yeniakit Publisher
2023-03-31 06:48:00 -
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, New York'ta ASKON heyetini kabul etti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, New York’ta Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) heyeti ile bir araya geldi.

Çavuşoğlu'nun New York ziyareti kapsamındaki temasları sürüyor.

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Çavuşoğlu, "Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği heyetini Türkevi’mizde kabul ettik. ASKON’un değerli çalışmalarını takdir ediyoruz. Deprem katkıları için müteşekkiriz. Dünyanın farklı yerlerinden ülkemize ve yaşadıkları topluma değer katan iş insanlarımızın her daim arkasındayız." ifadelerini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu'ndan İsveç açıklaması
Bakan Çavuşoğlu'ndan İsveç açıklaması

Gündem

Bakan Çavuşoğlu'ndan İsveç açıklaması


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Alanyaspor Başkanı Çavuşoğlu: "Maçın sonucuyla oynandı. Ben böyle bir penaltı görmedim"
Alanyaspor Başkanı Çavuşoğlu: "Maçın sonucuyla oynandı. Ben böyle bir penaltı görmedim"

Spor

Alanyaspor Başkanı Çavuşoğlu: "Maçın sonucuyla oynandı. Ben böyle bir penaltı görmedim"

Türkiye ile BAE arasında temas!
Türkiye ile BAE arasında temas!

Siyaset

Türkiye ile BAE arasında temas!

Bakan Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü
Bakan Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü

Gündem

Bakan Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü

Bakan Çavuşoğlu'ndan BM toplantısında faiz vurgusu
Bakan Çavuşoğlu'ndan BM toplantısında faiz vurgusu

Gündem

Bakan Çavuşoğlu'ndan BM toplantısında faiz vurgusu

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23