Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, New York'ta ASKON heyetini kabul etti
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, New York’ta Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) heyeti ile bir araya geldi.
Çavuşoğlu'nun New York ziyareti kapsamındaki temasları sürüyor.
Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Çavuşoğlu, "Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği heyetini Türkevi’mizde kabul ettik. ASKON’un değerli çalışmalarını takdir ediyoruz. Deprem katkıları için müteşekkiriz. Dünyanın farklı yerlerinden ülkemize ve yaşadıkları topluma değer katan iş insanlarımızın her daim arkasındayız." ifadelerini kullandı.
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