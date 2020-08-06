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Aktüel

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Malta Cumhurbaşkanı Vella ile bir araya geldi

Yeniakit Publisher
2020-08-06 19:06:15 -
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Malta Cumhurbaşkanı Vella ile bir araya geldi

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Malta Cumhurbaşkanı George Vella tarafından kabul edildi.

Çavuşoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Vella'ya Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın iyi dileklerini ilettik. Malta Dışişleri Bakanı olduğu dönemde imzalanan anlaşmalar, ilişkilerimizin gelişmesine önemli katkı sağladı. Libya'daki kriz ve düzensiz göç konusunda Malta'yla birlikte çalışacağız." ifadesini kullandı.

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