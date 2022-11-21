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Gündem Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Fas’ta
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Fas’ta

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM Medeniyetler İttifakı Girişimi'nin 9. Küresel Forumu’na katılmak ve ikili görüşmelerde bulunmak üzere Fas’a geldi.

Yeniakit Publisher
2022-11-21 19:38:00 -

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye ve İspanya’nın ortak girişimleriyle kurulan BM Medeniyetler İttifakı Girişimi'nin 9. Küresel Forumu’na katılmak ve ikili görüşmelerde bulunmak üzere Fas’ın Fes kentine geldi. Forumda Türkiye’nin 2005 yılından bu yana İspanya ile birlikte eş sunuculuğunu yürüttüğü Medeniyetler İttifakı’nın faaliyet alanına giren güncel konular ile ırkçılık, ayrımcılık, yabancı düşmanlığı ve İslam karşıtlığı gibi küresel tehditlerle mücadelede uluslararası toplumun atması gereken somut adımların ele alınması bekleniyor.

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