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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Cenevre'de

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dünya Ekonomik Forumu'nun Cenevre'deki resmi akşam yemeğine katıldı.

01 Ekim 2018 Pazartesi 23:56
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Cenevre'de

Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) Cenevre'de bulunan merkezindeki akşam yemeği basına kapalı gerçekleştirildi.

Dünya Ekonomik Forumu Kurucusu ve Yönetici Başkanı Klaus Schwab'ın açılışında konuştuğu yemekte, Avrupa'nın küresel bağlamdaki rolü ile Balkanlar'ı şekillendiren son gelişmelerin ele alındığı öğrenildi.

Resmi akşam yemeğine Çavuşoğlu ve Schwab'ın yanı sıra Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor, Sırbistan Başbakanı Ana Brnabic, Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Almanya Savunma Bakanı Ursula Von Der Leyen, Karadağ Başbakan Yardımcısı Zoran Pazin, Birleşmiş Milletler (BM) 72. Genel Kurul Başkanı ve Slovakya Dışişleri Bakanı Miroslav Lajcak ile Dünya Ekonomik Forumu Başkanı Borge Brende gibi isimler iştirak etti.

Bakan Çavuşoğlu, yarın WEF’in Batı Balkanlar Stratejik Diyalog Liderler Toplantısı'na katılacak.

 

Haber Tarihi: 01 Ekim 2018 Pazartesi 23:56
  1. Mevlüt Çavuşoğlu
  2. cenevre

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