Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Bu sorunun tek bir çözümü var; Ermenistan, Azerbaycan topraklarından çekilecek
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Bu sorunun tek bir çözümü var; Ermenistan, Azerbaycan topraklarından çekilecek. Bu olmadığı sürece sorun çözülmez." dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş ve Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim'i ziyaretinin ardından açıklama yaptı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bu sorunun tek bir çözümü var, Ermenistan işgal ettiği Azerbaycan topraklarından çekilecek. Bunu yapmazsa sorun çözülmez" dedi.
Bakan Çavuşoğlu, şöyle devam etti:
"Azerbaycan'ın sahada da ve masada da yanındayız. Azerbaycan sorunu tamamen çözmek istiyoruz.