Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Afganlararası Müzakereler'in açılış töreninde konuştu:

DOHA/ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afganistan'da yıllarca süren çatışmalardan sonra, şimdi "gerçek bir barış şansı" olduğunu belirterek, "Bu tarihi fırsatın kaçırılmayacağını ve müzakere sürecinin kalıcı bir barış anlaşmasına yol açacağını umuyoruz." dedi.

Bakan Çavuşoğlu, video konferans yöntemiyle katıldığı, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen Afganlararası Müzakereler'in açılış töreninde konuştu.

Bugünün, Afganistan için "tarihi bir gün" olduğunun altını çizen Çavuşoğlu, bunun gerçekleşmesi için büyük çaba gösteren ve müzakerelere ev sahipliği yapan Katar'ın katkılarını takdir ettiklerini belirtti.

Çavuşoğlu, "Yıllarca süren çatışmalardan sonra, şimdi gerçek bir barış şansı var. Bu tarihi fırsatın kaçırılmayacağını ve müzakere sürecinin kalıcı bir barış anlaşmasına yol açacağını umuyoruz." ifadesini kullandı.

Egemen ve demokratik bir Afganistan görmeyi umduklarını dile getiren Çavuşoğlu, "Tüm Afganların, hükümetleri ve devlet yapıları için güçlü bir sahiplenme duygusu hissettiği bir Afganistan görmek istiyoruz." diye konuştu.

Kardeş Afgan halkının, barışı, istikrarı ve düzgün bir geçimi hak ettiğini ve bir daha hayal kırıklığına uğratılmamaları gerektiğini dile getiren Çavuşoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ciddi zorluklarla birlikte hala önümüzde uzun bir yol olduğunu biliyoruz. Başlangıçta insani ateşkes öncelik olmalıdır. Kavga ve konuşma bir arada olamaz. Nihai hedef, sadece herhangi bir barış biçimi değil, adil ve kalıcı olmalıdır. İşleyen devlet yapıları ve sağlam bir ekonomik kalkınma stratejisi, bu tür bir barış için iki temel faktördür. Kapsayıcılık, iş birliği, koordinasyon ve bağlantısallık, hepimizin arzu ettiği sonuca yönelik çabaları destekleyecektir."

Çavuşoğlu, Afganistan'ın şimdi uluslararası toplumun desteğine her zamankinden daha çok ihtiyaç duyacağına işaret ederek, Türkiye'nin, daha iyi bölgesel bağlantı, kalkınma ve yeniden yapılanma için daha geniş bir uluslararası topluluk tarafından desteklenen koordineli bölgesel çabaları savunduğunu bildirdi.

"Müzakerelerin bir turuna ev sahipliği yapmak da dahil olmak üzere bu sürece mümkün olan her şekilde katkıda bulunmaya hazırız." diyen Çavuşoğlu, Afganistan'la ilgili en büyük uluslararası platform olan Asya'nın Kalbi-İstanbul Süreci'nden, özellikle barış sonrası çabaları desteklemek için istifade edilebileceğini kaydetti.

Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin, Afganistan'ın refahına bağlı olduğunu ve Afgan halkının yanında olmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.



