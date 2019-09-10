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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(ABD'nin Fırat'ın doğusundaki tutumu) Atıldığı ya da atıldığı söylenen adımlar kozmetik adımlardır"

10 Eylül 2019 Salı 12:18
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(ABD'nin Fırat'ın doğusundaki tutumu) Atıldığı ya da atıldığı söylenen adımlar kozmetik adımlardır"
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Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 12:18
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