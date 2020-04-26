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Aktüel

Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran: "Yurt dışından 1411 Türk vatandaşı daha tahliye edildi"

2020-04-26 00:21:11 -
Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran: "Yurt dışından 1411 Türk vatandaşı daha tahliye edildi"

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, bugün 8 ülkeden 9 sefer ile 1411 Türk vatandaşının daha Türkiye'ye getirildiğini bildirdi.

Kıran, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün de 8 farklı ülkeden gerçekleştirdiğimiz 9 sefer ile 1411 vatandaşımızı ülkemize kavuşturuyoruz. ABD, Cibuti, Etiyopya, Gana, Moritanya, Nijerya, Senegal, Somali." ifadelerini kullandı.

Yavuz Selim Kıran ayrıca, Twitter'da başlatılan "BirlikteBaşaracağız" ve "ÜlkemleGururDuyuyorum" şeklindeki hastaglere de destek verdi.

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