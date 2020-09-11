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Aktüel Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı AB Başkanlığındaki ofisine bisikletle gitti
Aktüel

Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı AB Başkanlığındaki ofisine bisikletle gitti

Yeniakit Publisher
2020-09-11 10:29:29 -
Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı AB Başkanlığındaki ofisine bisikletle gitti

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında sıfır emisyona ve şehir içinde toplu taşıma dahil çoklu ulaşım modlarının kullanılmasına dikkati çekmek için evinden AB ofisine bisiklet kullanarak gitti.

Evinden bisikletiyle yola çıkan Kaymakcı, ODTÜ yolu üzerinden AB Başkanlığındaki ofisine gitmek için bisikletle 6 kilometre kat etti.

Yoğun bir trafikte bisiklet kullanan Kaymakcı'nın dönüşlerde el işaretiyle yol önceliği istemesi dikkati çekti.

Kaymakcı, AB Başkanlığı önünde yaptığı açıklamada, bisikleti spor değil ulaştırma aracı olarak gördüğünü ve fırsat buldukça işe gidiş gelişlerde bisiklet kullandığını söyledi.

Dışişleri Bakanı Yardımcısı Kaymakcı, karbon emisyonunun azaldığı ve sıfırlanacağı daha sağlıklı bir toplum için hep beraber hareket edilmesi gerektiğini kaydetti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında bisiklet kullanımının daha anlamlı ve önemli bir hal aldığına dikkati çeken Kaymakcı, Türkiye'de bisiklet yollarının daha da arttığını hatırlattı.

Kaymakcı, "Avrupa Hareketlilik Haftası"nı her yıl düzenli kutladıklarını ve Türkiye Belediyeler Birliği ile yakın iş birliği içerisinde olduklarını aktararak doğaya emisyon saçmayan araçların kullanılması gerektiğini vurguladı.

Bisiklet kullanımının spor ve hareketi içerdiğinin altını çizen Kaymakcı, sloganının ise, "Haydi Hareketli Türkiye" olduğunu ifade etti.


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