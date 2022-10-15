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Gündem Dışişleri Bakan Yardımcılığına Yasin Ekrem Serim atandı
Gündem

Dışişleri Bakan Yardımcılığına Yasin Ekrem Serim atandı

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Dışişleri Bakan Yardımcılığı görevine Yasin Ekrem Serim getirildi.

Yeniakit Publisher
2022-10-15 07:49:00 -
Dışişleri Bakan Yardımcılığına Yasin Ekrem Serim atandı

Dışişleri Bakanlığı Teşkilatında Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre Dışişleri Bakanlığı Özel Kalem Müdürlüğünde uzun yıllar görev alan ve 2 yılı aşkın süredir Dışişleri Bakanlığı Küresel ve İnsani Konular Genel Müdürü görevinde bulunan Yasin Ekrem Serim, Dışişleri Bakan Yardımcılığına atandı.

Yasin Ekrem Serim'in öz geçmişi

Girne Amerikan Üniversitesi Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Bölümünden mezun olan Serim, İngiltere’de University of Westminister’da Uluslararası İşletme Yönetimi alanında yüksek lisansını tamamladı, Harvard Kennedy School Müzakere ve İletişim Teknikleri eğitim programlarına katıldı.

Serim bugüne kadar Dışişleri Bakanlığı bünyesinde New York’da Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği, Avrupa Birliği Bakanlığı, Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı olmak üzere bürokraside farklı alanlarda görev aldı.

Dışişleri Bakanı Yardımcısı Serim, evli ve 2 çocuk babası.

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