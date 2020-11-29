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Gündem Dışarı çıkmayın uyarısı yapıldı: Türkiye’ye yaklaşıyor! 3 gün boyunca...
Gündem

Dışarı çıkmayın uyarısı yapıldı: Türkiye’ye yaklaşıyor! 3 gün boyunca...

Prof. Dr. Cemal Saydam Yılın bu döneminde gelen çöl tozlarının koronavirüsün yayılımı için gerekli doğal ortamı sağlayacağına dikkat çekti. Saydam, “Her yerde havada bulut varsa ve uzak mesafeler sanki sis varmış gibi görünüyorsa dışarı çıkmayın” uyarısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-11-29 08:47:00 - 2020-11-29 08:49:53
Dışarı çıkmayın uyarısı yapıldı: Türkiye’ye yaklaşıyor! 3 gün boyunca...

Afrika’da 9 milyon kilometrekarelik Sahra Çölü üzerinden esen rüzgar, yılın bazı dönemlerinde Asya, Afrika ve Avrupa kıtalarına toz bulutları getiriyor. En son Mayıs ayında üç gün etkili olan Sahra tozlarının yine önümüzdeki 3 gün boyunca Anadolu’da da etkili olacağı öğrenildi. Çöl tozlarının havadaki bakteri ve virüslerle birlikte Kovid-19 hastalığını yayabileceğine dikkat çeken Prof. Dr. Cemal Saydam, bu konuda uyarılarda bulundu.

Hacettepe Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cemal Saydam, “Çok ciddi uyarı yapıyorum. Sahra Çölü’nden çok yoğun toz çıkışı bekliyoruz. Toz ve bulutlu hava bugün (pazar), Trakya, Marmara, Ege ve Batı Akdeniz’de etkili olacak. Yani virüsün yayılımı için gerekli olan canlı organizmalar havada çok yoğun olacak. Taşıyıcıların etrafa saçabileceği virüs, çok uzaklara taşınabilir. Bugün özellikle batı bölgelerinde her yerde havada bulut varsa ve uzak mesafeler sanki sis varmış gibi görünüyorsa dışarı çıkmayın. Hatta pencere bile açmayın” dedi.

"Vakalar yükselebilir"

Toz taşınımının gelecek haftada devam edeceğini belirten Prof. Dr. Saydam, “Günlük vaka artışları tahminden çok fazla artabilir. Kontrolümüz dışında gelişen bu olumsuz koşullara karşı her vatandaş korunmalı. Kış nedeniyle doğal atmosferik süreçlerle artacak Sahra tozu taşınımı sadece bizi değil Avrupa’yı da etkiliyor. Aralık ayı tüm Avrupa için maalesef yeni bir kaos olabilir. Çöl tozlarından faydalanın dediğimiz günler yaşamıyoruz. Mart ayından beri uydu aracılığıyla takip ettiğim çöl tozları 6-7 günde etkisini gösterebilir. 2 Kasım’da İsviçre’de yaşanan çöl tozunun ardından vaka sayıları artmıştı” dedi.

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Yorumlar

Mahmut ARKAVI

Gereksiz, bilimsel dayanağı ispatlanmamış bir haber yayınlamak yalan haber eşdeğerdr. gülüp geçiyorum. Hesap günü saçma sapan ve yalan haberlerden hesap sorulacağınızdan unutumayın
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