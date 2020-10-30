Dış ticaret istatistikleri (2)

ANKARA (AA) - Türkiye'nin eylül ihracatında imalat sanayisinin payı yüzde 94,8'i bulurken, ithalatta ara mallarının payı yüzde 74,9 olarak kayıtlara geçti.



Türkiye İstatistik Kurumu ve Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle Genel Ticaret Sistemi (GTS) kapsamında oluşturulan eylül ayına ilişkin dış ticaret istatistikleri açıklandı.



Buna göre, ekonomik faaliyetler incelendiğinde ihracatta, eylül ayında imalat sanayisinin payı yüzde 94,8, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 2,9, madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,8 oldu.



Ocak-eylül döneminde ekonomik faaliyetlere göre ihracatta imalat sanayisinin payı yüzde 94,5, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 3,3, madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,7 olarak hesaplandı.



Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre ithalatta, eylülde ara mallarının payı yüzde 74,9, sermaye mallarının payı yüzde 14,4 ve tüketim mallarının payı yüzde 10,5 olarak kayıtlara geçti.



Ocak-eylül döneminde ise ara mallarının payı yüzde 75,4, sermaye mallarının payı yüzde 13,9 ve tüketim mallarının payı yüzde 10,5 oldu.



- Almanya ihracatta, Çin ithalatta ilk sırada



Söz konusu ayda ihracat yapılan ülkeler arasında ilk sırayı Almanya aldı. Bu ülkeye 1 milyar 517 milyon dolar ihracat gerçekleştirildi.



Almanya'yı sırasıyla 1 milyar 142 milyon dolarla Birleşik Krallık, 947 milyon dolarla ABD, 799 milyon dolarla İtalya, 798 milyon dolarla Irak takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 32,5'ini oluşturdu.



Ocak-eylül döneminde de ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 11 milyar 277 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 7 milyar 546 milyon dolarla Birleşik Krallık, 7 milyar 241 milyon dolarla ABD, 6 milyar 243 milyon dolarla Irak ve 5 milyar 526 milyon dolarla İtalya takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 32'sine karşılık geldi.



Çin, geçen ay ithalatta ilk sırada yer aldı. Eylülde Çin'den yapılan ithalat 2 milyar 161 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 2 milyar 71 milyon dolarla Almanya, 1 milyar 553 milyon dolarla Rusya, 1 milyar 122 milyon dolarla İsviçre, 1 milyar 83 milyon dolarla Birleşik Arap Emirlikleri izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 38,3'ünü oluşturdu.



Ocak-eylül döneminde de ithalatta ilk sırayı Çin aldı. Bu dönemde, Çin'den yapılan ithalat 16 milyar 381 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 14 milyar 714 milyon dolarla Almanya, 12 milyar 842 milyon dolarla Rusya, 8 milyar 760 milyon dolarla ABD ve 6 milyar 485 milyon dolarla Irak izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 37,9'unu kapsadı.



Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat eylülde bir önceki aya göre yüzde 6,7 artarken, ithalat yüzde 0,4 azaldı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise eylülde geçen yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 0,7, ithalat da yüzde 19,7 arttı.



Öte yandan yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayisi ürünleri ihracatı içindeki payı eylülde yüzde 3,3, ocak-eylül döneminde yüzde 3,4 olarak kayıtlara geçti.



Eylülde imalat sanayisi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 83,6, ocak-eylül döneminde ise yüzde 81,4 olarak belirlendi. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayisi ürünleri ithalatı içindeki payı eylülde yüzde 12,3, ocak-eylül döneminde yüzde 12,7 oldu.



- Özel Ticaret Sistemi verileri



Özel Ticaret Sistemi'ne (ÖTS) göre ihracat, eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,6 artarak 15 milyar 211 milyon dolar, ithalat yüzde 21,2 artışla 19 milyar 992 milyon dolar olarak gerçekleşti.



Eylülde dış ticaret açığı yüzde 129,4 yükselerek 4 milyar 781 milyon doları buldu. İhracatın ithalatı karşılama oranı Eylül 2019'da yüzde 87,4 iken, bu dönem yüzde 76,1'e geriledi.



ÖTS'ye göre ihracat, ocak-eylül döneminde, geçen yılın aynı dönemine yüzde 10,9 azalarak 111 milyar 948 milyon dolar, ithalat yüzde 0,9 yükselişle 149 milyar 809 milyon dolar oldu.



Ocak-eylül döneminde dış ticaret açığı yüzde 66,3 artarak 37 milyar 860 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı geçen yıl ocak-eylül döneminde yüzde 84,7 iken, bu yılın aynı döneminde yüzde 74,7'ye geriledi.



(Bitti)