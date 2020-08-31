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Ekonomi Dış ticaret istatistikleri (1)
Ekonomi

Dış ticaret istatistikleri (1)

Türkiye'nin ihracatı, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,8 azalarak, 15 milyar 12 milyon dolar, ithalatı yüzde 7,9 düşüşle 17 milyar 709 milyon dolar oldu - Dış ticaret açığı yüzde 18,2 azalışla, 2 milyar 697 milyon dolara geriledi

Yeniakit Publisher
2020-08-31 10:19:51 -
Dış ticaret istatistikleri (1)

ANKARA (AA) - Türkiye'nin ihracatı, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,8 azalarak, 15 milyar 12 milyon dolar, ithalatı yüzde 7,9 düşüşle 17 milyar 709 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan temmuz ayına ilişkin geçici dış ticaret verileri açıklandı.

Buna göre, Genel Ticaret Sistemi (GTS) kapsamında ihracat temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,8 azalarak 15 milyar 12 milyon dolar olarak gerçekleşirken, ithalat da yüzde 7,9 azalarak 17 milyar 709 milyon dolar oldu.

Dış ticaret açığı temmuzda yüzde 18,2 azalarak, 2 milyar 697 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı Temmuz 2019'da yüzde 82,9 iken, geçen ay yüzde 84,8'e yükseldi.

İhracat, ocak-temmuz döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,1 azalarak, 90 milyar 15 milyon dolara geriledi, ithalat yüzde 3,9'luk düşüşle 116 milyar 605 milyon dolar oldu.

Dış ticaret açığı ocak-temmuz döneminde yüzde 55,6 artarak, 26 milyar 590 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise ocak-temmuz 2019'da yüzde 85,9 iken, bu yılın aynı döneminde yüzde 77,2'ye geriledi.

(Sürecek)

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