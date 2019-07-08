0553 313 94 23

Dış Ticaret Beklenti Anketi

Ticaret Bakanlığı Dış Ticaret Beklenti Anketi'ne göre, yılın üçüncü çeyreğinde ihracat beklentisi bir önceki çeyreğe göre 2,6 puan azalarak 123,3 oldu- İthalat Beklenti Endeksi ise 0,6 puan artarak 98,1 seviyesinde gerçekleşti

08 Temmuz 2019 Pazartesi 10:06
Dış Ticaret Beklenti Anketi

ANKARA (AA) - Ticaret Bakanlığı İhracat Beklenti Endeksi, yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 2,6 puan azalarak 123,3 seviyesinde gerçekleşti. İthalat Beklenti Endeksi ise 0,6 puan yükselerek 98,1 oldu.

Ticaret Bakanlığı, bu yılın üçüncü çeyreğine ilişkin Dış Ticaret Beklenti Anketi'ni açıkladı.

Buna göre, İhracat Beklenti Endeksi, üçüncü çeyrekte bir önceki çeyreğe göre 2,6 puan düştü. İkinci çeyrekte 125,9 olan endeks, üçüncü çeyrekte 123,3 seviyesine geriledi. Söz konusu endeks geçen yılın aynı dönemine göre de 5,3 puan artış gösterdi.

Üçüncü çeyrekte İhracat Beklenti Endeksi'ni "Şu Anda Kayıtlı İhracat Sipariş Düzeyi" yayılım endeksi negatif etkilerken, diğer yayılımların, 100'den büyük olması sebebiyle endeksi pozitif etkilediği görüldü.

- İthalat Beklenti Endeksi

İthalat Beklenti Endeksi, yılın üçüncü çeyreğinde ikinci çeyreğe göre 0,6 puan artarak 98,1 seviyesinde gerçekleşti. Endeks geçen yılın aynı dönemine göre 15 puan azalış kaydetti.

İthalat Beklenti Endeksi'ni "mevcut ithalat sipariş düzeyi" yayılımı negatif etkilerken, "son 3 aya ilişkin ithalat sipariş düzeyi" ve diğer yayılımlar endekse pozitif yansıdı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 10:06
  1. Dış Ticaret Beklenti Anketi
  2. İhracat Beklenti Endeksi
  3. Ticaret Bakanlığı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Assan Hanil CFO’su İbrahim Barlık oldu
    1. Assan Hanil CFO’su İbrahim Barlık oldu
    2. Gram altın, 260,2 lira seviyelerinde
    3. Kayısı için Ankara’ya yürüyerek gidiyor
    4. THY’nin ‘Rüya’ uçağı, şehit Eren..
    5. (Özel) Avcılar’da suç makinesi..
    6. Bangladeş'te iklim değişikliğinden..
    7. Pazaryeri’nin Çömlekçi köyüne..
    8. Yerli otomobilde imzalar atıldı
    9. Artvinli gazeteciler Van’ı gezdi
    10. Mersin’de 1 kişi daha sahte içkiden..
    11. 150 motosiklet tutkunu bir araya geldi
    12. Yaralı at Mardin Hayvan Hastanesi’ne..
    13. Erzincan’da son 1 ay içerisinde..
    14. Hakkari'de 3 terörist etkisiz hale..
    15. INNOPROM 2019 Türkiye Milli Fuar Alanı..
    16. Sinop'ta uçuruma düşen çocuk yaşamını..
    17. ASKİ: "Başkent’in suyu dünya..
    18. 15 Temmuz'un 3. yıl dönümünde 7 dilde..
    19. Koltuğunu kaptıran Çipras’tan açıklama!
    20. Hindistan’da otobüs kazası: 29 ölü
    21. Anadolu Üniversitesi’nin düzenini ve..
    22. Tepkiler sonrası Bakanlıktan Sıla..
    23. İhracat beklentisi yıllık bazda arttı
    24. Tuncelili sporcu, Kick Boks’ta Türkiye..
    25. Hamile kadına dehşeti yaşatan zorba,..
    26. TEMA’dan Tomarza’ya 250 fidan
    27. İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik..
    28. Piyasa güne artı rezervle başladı
    29. Binlerce yıllık Yörük gelenekleri..
    30. Dışişleri'nden flaş Yunanistan..
    CHP’de liyakat yok partizanlık var
    CHP’de liyakat yok partizanlık var
    Vatandaşlara uyarı! Süre giderek azalıyor
    Vatandaşlara uyarı! Süre giderek azalıyor
    Deşifre oldular! Ajan gazetelere CHP'li medya sahip çıktı
    Deşifre oldular! Ajan gazetelere CHP'li medya sahip çıktı
    “İslam beni suç hayatından kurtardı”
    “İslam beni suç hayatından kurtardı”
    Savcı Sayan yeni nikah uygulamasını duyurdu!
    Savcı Sayan yeni nikah uygulamasını duyurdu!

    Günün Karikatürü

    7 Temmuz 2019
    Beşiktaş'ta deprem! Burak Yılmaz'la yollar ayrılıyor
    Beşiktaş'ta deprem! Burak Yılmaz'la yollar ayrılıyor
    MİT Başkanı Hakan Fidan’dan dikkat çeken açıklama! ‘Diplomatik istihbarat’
    MİT Başkanı Hakan Fidan’dan dikkat çeken açıklama! ‘Diplomatik istihbarat’