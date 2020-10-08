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Ekonomi Dış Ticaret Beklenti Anketi
Ekonomi

Dış Ticaret Beklenti Anketi

Ticaret Bakanlığının Dış Ticaret Beklenti Anketi'ne göre, bu yılın son çeyreğine ilişkin ihracat beklentisi bir önceki çeyreğe göre 24,9 puan artarak 108,4 oldu - İthalat Beklenti Endeksi ise 23,6 puan yükselişle 105,9 seviyesinde gerçekleşti

Yeniakit Publisher
2020-10-08 10:09:42 -
Dış Ticaret Beklenti Anketi

ANKARA (AA) - Ticaret Bakanlığının bu yılın dördüncü çeyreğine ilişkin İhracat Beklenti Endeksi, önceki çeyreğe göre 24,9 puan artarak 108,4 değerini aldı. İthalat Beklenti Endeksi de 23,6 puan artarak 105,9 oldu.

Bakanlık, yılın son çeyreğine ilişkin Dış Ticaret Beklenti Anketi'ni açıkladı.

Buna göre, İhracat Beklenti Endeksi, bu dönemde bir önceki çeyreğe göre 24,9 puan arttı. Üçüncü çeyrekte 83,5 olan endeks, dördüncü çeyrekte 108,4 seviyesine yükseldi. Endeks geçen yılın aynı dönemine göre ise 0,5 puan azaldı.

İhracat Beklenti Endeksine dahil edilen soruların yayılma endeksleri incelendiğinde, şu anda kayıtlı ihracat sipariş düzeyi ve son 3 aya ilişkin ihracat sipariş düzeyine yönelik değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkilerken, gelecek 3 aya ilişkin ihracat beklentisi ile ihracat sipariş beklentisi endeksi azalış yönünde etkiledi.

- İthalat Beklenti Endeksi

2020'nin dördüncü çeyreğine ilişkin İthalat Beklenti Endeksi ise üçüncü çeyreğe kıyasla 23,6 puan artarak 105,9 seviyesinde gerçekleşti. Endeks geçen yılın aynı dönemine göre de 9,4 puan yükseldi.

İthalat Beklenti Endeksine dahil edilen sorulardan ithalat birim fiyatı beklentisi (gelecek 3 ay), şu anda kayıtlı ithalat sipariş düzeyi ve son 3 aya ilişkin ithalat sipariş düzeyi sorularına yönelik değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkilerken, ithalat beklentisi (gelecek 3 ay) azalış yönünde etkiledi.

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