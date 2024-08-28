Dış ticaret açığında dikkat çeken düşüş!

Dış ticaret açığı temmuz ayında yüzde 41,8 düşüşle 7,28 milyar dolara geriledi. Temmuz ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 13,8 artarken, ithalat yüzde 7,8 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat temmuz ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13,8 artarak 22 milyar 510 milyon dolar, ithalat yüzde 7,8 azalarak 29 milyar 805 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ocak-temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,1 artarak 148 milyar 738 milyon dolar, ithalat yüzde 8,3 azalarak 198 milyar 676 milyon dolar oldu.