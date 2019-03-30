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Dış ticaret açığı şubatta yüzde 63.1 geriledi

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan şubat ayına ve ocak-şubat dönemine ilişkin geçici dış ticaret istatistiklerine göre, bu dönemde dış ticaret açığı yüzde 63,1 azalışla 2 milyar 134 milyon dolara indi.

30 Mart 2019 Cumartesi 09:22
Dış ticaret açığı şubatta yüzde 63.1 geriledi

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan şubat ayına ve ocak-şubat dönemine ilişkin geçici dış ticaret istatistikleri açıklandı.

Buna göre, ihracat şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,4 artışla 13 milyar 593 milyon dolara yükselirken, ithalat yüzde 16,9 azalarak 15 milyar 727 milyon dolara geriledi. Bu dönemde dış ticaret açığı yüzde 63,1 azalışla 2 milyar 134 milyon dolara indi.

İhracatın ithalatı karşılama oranı, geçen yılın şubat ayında yüzde 69,4 iken, bu yılın aynı ayında yüzde 86,4’e yükseldi.

Türkiye’nin ihracatı ocak-şubat döneminde ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4,7 artarak 26 milyar 783 milyon dolara çıkarken, ithalatı yüzde 22,4 düşüşle 31 milyar 398 milyon dolara geriledi. 

Söz konusu dönemde dış ticaret açığı yüzde 69 azalarak 4 milyar 615 milyon dolar oldu. Bu dönemde ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 85,3 olarak hesaplandı.

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Haber Tarihi: 30 Mart 2019 Cumartesi 09:22
  1. Türkiye İstatistik Kurumu
  2. Ticaret Bakanlığı
  3. ithalat
  4. ihracat
  5. İhracatın ithalatı karşılama oranı
  6. dış ticaret açığı

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