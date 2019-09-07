Diş taşları nasıl temizlenir evde?

Diş taşları birçok kişinin aşmak istediği bir sorun. Her daim doktora gitmek yerine evde bu problemi çözmek için, sizlere yeni yöntemleri sunuyoruz. Diş taşları nasıl temizlenir? Diş taşı temizliği nasıl yapılır? İşte detaylar...

Diş taşları, diş ve diş etinin kesiştiği noktada, gıdaların birikmesi sonucu oluşan mikroplu birikintidir. Bu sorunun önüne geçmek için sık sık diş fırçası ya da misvak kullanmak gerekir.

Bunun yanı sıra, doğal maden suyu içmek de mikropların tutunmasını önleyeceği için, günde bir şişe içilmelidir.

Evdeki malzemelerle diş taşı nasıl giderilir?

Diş taşlarının giderilmesi için evde uygulanacak yöntemler, asit ve baz karışımlarıdır. Bu iki maddenin aktive olması, dişlerdeki birikintinin sökülmesine sebep olacaktır.

Fakat bu ve buna benzer yöntemler, sık kullanıldığı takdirde, dişin yapısını bozar ve aşındırır. Dolayısıyla haftada bir kere yapmak en ideal kullanım şekli olacaktır.

Kullanım şekli

Öncelikle 1 çay kaşığı kadar karbonatın üzerine, 1 tatlı kaşığı kadar limon suyu ekleyin. Bu iki malzemeyi karıştırdıktan sonra, parmağınızla dişlerinizin yüzeyi ve damaklarınıza sürün. Ardından diş fırçanız ile bütün dişlerinizin yüzeyini iyice fırçalayın.

Ardından portakal kabuğu ile dişlerinizi ovalayın.

Dişleriniz temizlendikten sonra, ılık su ile durulayın ve doğal elma sirkesi ile gargara yapın.

Bu yöntemle bir haftada diş taşına veda edin!