Diş taşı temizliği aynı zamanda tartar temizliği, detertraj olarak da ifade edilir. Bakteri plağının dişler üzerinde sertleşmesiyle oluşan sarı veya kahverengimsi rengi ile diş üzerinde fark edilebilen diş taşlarının temizlenmesi işlemidir.

Diş taşı temizliği nasıl yapılır?

Diş taşı temizliği için diş hekiminiz öncelikle ağız içi muayenesi yaparak standart diş taşı temizliği mi yoksa diş eti hastalıklarında olduğu gibi daha ileri düzey bir temizlik mi yapılması gerektiğine karar verir.

Standart diş taşı temizliğinde diş hekiminiz, artıkları, plakları diş taşlarını dişlerinizin arasından ve diş eti çizginizden temizler. Arkasından da özel bir pasta ile her dişinizi parlatmak için polisaj yapar. Son olarak gerek görülürse diş ipiyle bazı diş aralarınızı temizler ve size diş ipi kullanımı ve fırçalama ile ilgili tavsiye ve önerilerde bulunur.

Diş taşı temizletmek dişe zarar verir mi?

Diş taşı temizletmeyi düşünen kişilerde bu işlemin dişe zarar verip vermediği endişesi doğar.

Diş taşı temizliği dişlere zarar vermemektedir. Aslında diş taşları diş eti hastalıklarının oluşması için bölgesel bir faktördür. Dişte pürüzlü yaı oluştuğu için daha fazla gıdanın tutunmasına neden olur. Bu da diş etinde iltihaba neden olabilir. Ağız içinde oluşmuş diş taşlarının düzenli aralıklarla temizlenmesi diş eti sağlığının da korunması açısından öneme sahiptir.

Dişlerde bakteri plağı biriktiğinde ve temizlenmediğinde sertleşip taş haline gelir. Bakteri plağından oluşmuş sertleşen bir yapının faydalı olması mümkün değildir. Diş taşları bütün diş eti hastalıklarının en temel etkenidir.

Diş taşının oluşumunda önemli etkenlerden biri de tükürüktür. Tükürüğün yapısına göre diş taşı daha fazla oluşabilir. Ancak ortamda yemek artığı ve bakteri plağı olmadıkça, tükürük yapısı ne olursa olsun, diş taşı oluşamaz.

Diş taşı ancak bir diş hekimi tarafından temizlenir, ancak siz dişlerinizi düzenli fırçalayarak diş taşı oluşumunu önleyebilirsiniz. Diş temizliğinin tekrarlanma süresi, arzuya göre daha sık aralıklarla uygulanabilse de en ideal aralık 6 ayda bir olacak şekildedir.