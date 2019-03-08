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Diş sıkmak psikolojik bir sorun olabilir

Dr.

08 Mart 2019 Cuma 10:09
Diş sıkmak psikolojik bir sorun olabilir

Dr. Efe Kaya, diş sıkmanın psikolojik bir sorun olabileceğini söyledi.


Estetik Diş Hekimi Dr. Efe Kaya, “Vücudumuz kaslardan kemiklere sinirlerden dişlere birbirine her saniye haber gönderen ve temelden bağlı bir makinadır. Dişler kemikler içinde bulunur ve dişleri kemiğe bağlayan liflerin etrafında reseptörler vardır. İnsan yemeği ağzına aldığında bu liflerin etrafındaki hareket algılayıcılar çalışmaya başlar ve dişlerin üzerine gelecek kuvvetleri tek tek ayarlar. Yemek yeme hareketinin ilk sinyali alındığında beyin bunu 50 N da diş üzerinde sabitler.51N olduğunda bir şeylerin yanlış gittiğini algılar ve basıncı durdurur. İnsan bilinç dışı veya bilinçli olarak dişlerini sıktığında bu mekanizmaya zara verir. Diş sıkmanın en çok yaşandığı an uyku halidir. Uykudan bilinçaltı kontrolü ele aldığından dişlerin üzerine gelen kuvvetler değerlendirilemez ve istem dışı fazla kuvvetler dişler üzerinde birikir. Uykuda diş sıkma probleminin başrol oyuncusu bilinçaltımız, gün içerisinde yaşanan olaylar sonucu alt bilinçte oluşan stres gece devreye giren bilinçaltının dışavurumu olarak diş sıkmaya dönüşüyor” dedi.


Dişler üzerinde bulunan ve besinleri daha rahat öğütmeye olanak sağlayan girinti ve çıkıntıların git gide silinerek dişlerin düzleşmesine sebep olarak erken yaşta daha yaşlı dişlere sahip olmaya neden olabildiğini ifade eden Dr. Kaya, “Dişlerimizin kapanmasını sağlayan kaslar aynı bir vücut geliştirmeci gibi yoğun çalıştığında şişerler ve ağrılı kasılmalara sebep olabilirler diş sıkan hastaların yanaklarında ve şakak kemiklerindeki şişlik ve ağrının sebebi budur. Gün içerisinde en fazla 2 saat yemek yerken kullandığımız çene eklemimiz uykuda diş sıkarak 8 saat boyunca çalışacağından yapısal bozukluk ve eklem etrafındaki yapı taşlara zarar verebilir. Bir diş hekimi diş sıkmanızı engelleyemez ama diş sıkmanın dişlerinize ve ekleminize verdiği zararı engelleyebilir. Bu zararlar geri dönüşümsüz olmadan hekime gözükmek çok önemlidir. Diş sıkmanın temel sebebi olan “stres” engellenmeli ve bununla ilgili yardım alınmalıdır” açıklamalarında bulundu.

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 10:09
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