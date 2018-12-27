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Diş sağlığı için 6 doğal yöntem

Dişlerin sararması ve kötü görünmesi kişiyi rahatsız eder. Ama evde doğal yöntemlerle uygulanabilecek bazı yöntemler var. İşte onlardan 6 tanesini derledik.

27 Aralık 2018 Perşembe 17:15
Diş sağlığı için 6 doğal yöntem

Dişler yüzün en dikkat çeken unsurlarından biridir ve onları sağlıklı ve inci gibi beyaz tutmak için çok para harcamanız gerekmez. Doğal ilaçlarla, dişlerinizi hem sağlıklı hem de bembeyaz yapabilirsiniz. Sadece hangi doğal ürünü nasıl kullanmanız gerektiğini bilmeniz yeterlidir.

DİŞ SAĞLIĞI İÇİN KULLANILABİLECEK DOĞAL İLAÇLAR

KARBONAT

Dişler için doğal bir fırçalama olarak kullanılabilir. 1 yemek kaşığı karbonat ile bir tutam yemek tuzunu karıştırın ve dişlerinizi fırçalayın. Ancak, bu karışımı sadece iki hafta günde bir kereden fazla kullanmayın, dişlerin çizilmesine neden olabilir. Yaklaşık 7 ila 10 gün ara verin ve ardından önerildiği şekilde tekrarlayın.

ALOE VERA

1 çay kaşığı aloe vera jeli, 4 çay kaşığı bitkisel gliserin, 1 su bardağı su, yarım fincan karbonat ve 1 çay kaşığı limon uçucu yağını karıştırın. Karışımı dişlerinizi fırçalamak için kullanın.

PORTAKAL KABUĞU

Taze portakal kabuğu ile dişlerinizi ovun. Portakal kabuğu, diş minesini temizler, bakterilerle savaşır ve dişlerdeki lekeleri temizler. Dişlerinizi portakal kabuğu ile yaklaşık 3 ila 4 dakika ovduktan sonra ağzınızı suyla yıkayın.

SUSAM

Bir miktar susam tohumunu yaklaşık 5 dakika çiğneyin, sonra tükürün ve normal fırçalama yapın. Susam, diş plağını ve dişlerdeki lekeleri temizler.

DİŞ MASKESİ

Taze çilek, domates ve portakal gibi C vitamini içeren meyve ve sebzeleri püre haline getirin ve dişlerinize uygulayın. Bu maskeyi yaklaşık 5 dakika boyunca dişlerinizde bırakın ve su ile durulayın. Diş maskesi, ağızdaki bakterileri temizlemek ve nefesi ferahlatmak için yardımcı olur.

SİRKE

Ağzınızı temizlemenin en güvenli yollarından biri sirkedir. Sadece 2 yemek kaşığı sirke, 1 yemek kaşığı tuz ve 100 ml suyu karıştırın. Bu karışımı gargara yapmak için kullanın ve ağzınızın içinde birkaç dakika bekletin. İşlemi her gün tekrarlayabilirsiniz.

 

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Haber Tarihi: 27 Aralık 2018 Perşembe 17:15
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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