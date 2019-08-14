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Diş implantı sonrası beslenmeye dikkat

Diş Hekimi Umut Şimşek diş implantı sonrası beslenmeye dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

14 Ağustos 2019 Çarşamba 10:59
Diş implantı sonrası beslenmeye dikkat

Diş Hekimi Umut Şimşek diş implantı sonrası beslenmeye dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.


İmplant sonrası iki saatlik süreden sonra hastaların yemeklerini rahatlıkla yiyebileceğini ifade eden Şimşek, “Ancak bir hafta kadar çok sert gıdalar tüketmemeleri gerekmektedir. Çünkü orada cerrahi olarak bir yara bölgesi ve dikişler var dikişlerin yerinden oynamaması gerekiyor. O bölgenin travmatize olmaması için, sert gıdalar tarafından tahriş olmaması için bir hafta kadar yumuşak diyet uygulamasına geçmelerini istiyoruz. İlk gün çok sıcak yiyeceklerin tüketilmemesine özen göstermelerini istiyoruz” dedi.


İşlem sonra verilen bazı ilaçların olduğunu belirten Dr. Şimşek “Bunlar gargaralar, ağrı kesiciler ve antibiyotikler. Bunları da düzenli olarak kullanmalarını istiyoruz hastaların. Ne kadar steril çalışsak da ağızda bazı bakteriler var. Bu bakterilerin implant bölgesine gelerek, gelecekte hastalık yapmaları ve bunun sonucunda implant kaybı yaşamamaları için riski minimalize etmeleri için antibiyotikleri kullanmalarını istiyoruz. Ağrı durumlarında ise ağrı kesicileri kullanımlarını öneriyoruz. Yani hastaların hem diyet olarak hem de kendilerine verilen ilaçları da düzenli olarak kullanmalarını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 14 Ağustos 2019 Çarşamba 10:59
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