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Diş Hekimliği Fakültesi yeni eğitim öğretim yılına hazır

Sakarya Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof.

08 Ağustos 2019 Perşembe 16:23
Diş Hekimliği Fakültesi yeni eğitim öğretim yılına hazır

Sakarya Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Akın, yeni döneme hem eğitim-öğretim hem de klinik hizmetleri açısından hazır olduklarını söyledi.


SAÜ Diş Hekimliği Fakültesi 2019-2020 Eğitim - Öğretim Yılı hazırlıklarını tamamladı. 2019 YKS sonuçlarının açıklanması ile birlikte SAÜ Diş Hekimliği Fakültesi’nin bu yılki 70 kişilik kontenjanın tamamı, ilk yerleştirmeler ile beraber doldu. Sakarya Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’ni tercih eden öğrencilerin dünya standartlarında bir eğitim alacağını ifade eden Dekan Prof. Dr. Hakan Akın, “Fiziki alt yapımızı tamamladık. Yeni gelecek olan 70 öğrencimiz ile beraber toplamda 130 öğrencimize hizmet vereceğiz. Diş hekimliği alanında yetkin 12 akademik personel ile hem eğitim hem de klinik hizmeti veriyoruz. Şehirle iç içe olmamız ve klinik hizmetlerinde bulunmamız dolayısıyla öğrencilerimiz kendilerini iş yaşamına bir adım önde hazırlamaya başlıyor. Bizi tercih eden öğrencimizi yürekten tebrik ediyor, kendileri ile tanışmak için sabırsızlanıyoruz” diye konuştu.


SAÜ Diş Hekimliği Fakültesi’nin çok kısa zamanda büyük işlere imza attığını ifade eden Dekan Prof. Dr. Akın, “Eğitim ve klinik hizmetlerini bir arada yürüterek ağız, diş ve çene radyolojisi, diş ve çene cerrahisi, çocuk diş hekimi, ortodonti, protetik diş tedavisi, periodontoloji, endodonti alanlarında hizmet veriyoruz. Kuruluş aşamasındaki hedeflerimizi tamamlamış durumdayız. Hastalarımızı öğrenciler ya da asistanlar değil bizzat hocalarımızın kendisi muayene ediyor. Bunu da bizi diğer hastanelerden ayıran en önemli fark olarak düşünüyorum” ifadelerini kullandı.


SAÜ Diş Hekimliği Fakültesi 18 Mart 2014 tarihinde kuruldu. Hızla yapılanmasını tamamlayan fakülte, ağız ve diş sağlığı konusunda da en kaliteli malzemeler kullanarak Sakarya ve bölge halkına alanlarında uzman akademisyenler tarafından klinik hizmetleri veriyor. Diş Hekimliği Fakültesi Araştırma ve Uygulama Merkezinde tedavi olmak isteyen hastalar, fakültenin “http://dis.sakarya.edu.tr” sitesinde yer alan randevu linkinden online randevu alarak tedavi olabiliyorlar. Diş rahatsızlığı olan hastaların önce rahatsızlıkları teşhis ediliyor ve daha ileri tedavi için uygun uzmana yönlendiriliyor.

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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 16:23
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