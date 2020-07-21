  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim

Diş Hekimliği başarı sırası 2020 Diş Hekimliği en düşük başarı sıralaması

Yükseköğretim Kurumu'ndan (YÖK) yapılan açıklamaya göre üniversite kontenjanları belli oldu. Tıp programında belirlenen kontenjan 16 bin 448, mühendislikte 71 bin 244, hukuk programlarında ise 16 bin 327 oldu. YÖK bu yıl eczacılık ve diş hekimliği için en düşük başarı sırası şartı getirdi. Peki Diş Hekimliği başarı sırası 2020 ne oldu? İşte Diş Hekimliği en düşük başarı sıralaması.

Yeniakit Publisher
2020-07-21 13:48:00 - 2020-07-21 13:48:46
Diş Hekimliği başarı sırası 2020 Diş Hekimliği en düşük başarı sıralaması

Yükseköğretim Kurulunca, üniversitelerin örgün eğitim programları için 835 bin 383 kontenjan belirlendi. Ön lisansta 362 bin 313, lisansta 445 bin 246, özel yetenekte 27 bin 824 olmak üzere toplamda 835 bin 383 kontenjana başvurular önümüzdeki günlerde alınacak. Öte yandan bu yıl ilk kez eczacılık ve diş hekimliği bölümleri için başarı sıralaması şartı getirilecek. Bu yıl için ilk kez başarı sırası şartı getirilen iki program Eczacılık ve Diş hekimliği programları oldu. Eczacılık için en düşük başarı sırası şartı 100 bin, Diş Hekimliği içinse 80 bin olarak belirlendi.

Diş hekimliği fakültesi taban puanları 2020 YKS Tıp sıralama
Diş hekimliği fakültesi taban puanları 2020 YKS Tıp sıralama

Eğitim

Diş hekimliği fakültesi taban puanları 2020 YKS Tıp sıralama

Eczacılık taban puanları devlet üniversiteleri 2020 YKS AYT eczacılık sıralama
Eczacılık taban puanları devlet üniversiteleri 2020 YKS AYT eczacılık sıralama

Eğitim

Eczacılık taban puanları devlet üniversiteleri 2020 YKS AYT eczacılık sıralama

Hukuk Fakültesi başarı sırası 2020 son dakika
Hukuk Fakültesi başarı sırası 2020 son dakika

Eğitim

Hukuk Fakültesi başarı sırası 2020 son dakika

Eczacılık için en düşük başarı sırası 2020
Eczacılık için en düşük başarı sırası 2020

Eğitim

Eczacılık için en düşük başarı sırası 2020

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Insignia
Satılık 2016 model Opel Insignia

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı