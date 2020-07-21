Diş Hekimliği başarı sırası 2020 Diş Hekimliği en düşük başarı sıralaması

Yükseköğretim Kurulunca, üniversitelerin örgün eğitim programları için 835 bin 383 kontenjan belirlendi. Ön lisansta 362 bin 313, lisansta 445 bin 246, özel yetenekte 27 bin 824 olmak üzere toplamda 835 bin 383 kontenjana başvurular önümüzdeki günlerde alınacak. Öte yandan bu yıl ilk kez eczacılık ve diş hekimliği bölümleri için başarı sıralaması şartı getirilecek. Bu yıl için ilk kez başarı sırası şartı getirilen iki program Eczacılık ve Diş hekimliği programları oldu. Eczacılık için en düşük başarı sırası şartı 100 bin, Diş Hekimliği içinse 80 bin olarak belirlendi.