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Diş hekimlerinden “kürdan" uyarısı

Samsun Dişhekimleri Odası Başkanı Alper Dilek, özellikle Kurban Bayramı’nda diğer günlere göre daha fazla zarar gören ağız ve dişlerinin korunması için kürdan kullanımı yerine arayüz fırçalar ya da diş ipi kullanımı önerisinde bulundu.

06 Ağustos 2019 Salı 16:08
Diş hekimlerinden “kürdan" uyarısı

Samsun Dişhekimleri Odası Başkanı Alper Dilek, özellikle Kurban Bayramı’nda diğer günlere göre daha fazla zarar gören ağız ve dişlerinin korunması için kürdan kullanımı yerine arayüz fırçalar ya da diş ipi kullanımı önerisinde bulundu.


11 Ağustos Pazar günü tüm İslam Alemi tarafından Kurban Bayramı olarak kutlanacak. Bu günden itibaren vatandaşlar özellikle ilk 4 gün et ve şekerli gıda tüketimini arttıracak. Diş hekimi Alper Dilek, yoğun et ve şeker kullanımının yaşanacağı Kurban Bayramı’nda dişlerin ve diş etlerinin korunması için yapılması gereken uygulamalar hakkında bilgiler verdi.


Yoğun protein tüketimine karşılık ağız PH değerinin korunması gerektiğinin altını çizen Diş Hekimi Alper Dilek, “Önümüzde 4 günlük bir Kurban Bayramı var. Bu süreçte bol miktarda et ve şekerli gıda tüketilecek. Bayrama kısa bir süre kaldı. İmkanı olan vatandaşlar bir diş kontrolüne gelse, kendileri için iyi olur. Bayramdan sonra dişçilere gelen hata sayısında mutlaka bir artış olacaktır. Vatandaşlar, yapay şekerli ürünler yerine kendi evlerinde yaptıkları şekerli ürünlerle beslenebilirler. Yapay şekerin kullanıldığı gıdalardan özellikle çocuklar uzak tutulmalı. Karbonhidratlı gıdalardan da olabildiğince az tüketilmesi gerekiyor. Ara öğünlerde dişlerini temizleyemeyen vatandaşlar ağız PH’ını düşürecek sert meyve sebzeler tüketebilirler. Bu ürünler hem ağız PH’ını düşürecek hem de dişleri temizleyecektir. Bu elma, havuç ve hıyar olabilir. Fındık, peynir ve şekersiz sakız da diş dostu olarak bilinir” dedi.



“Tahta kürdan diş eti çekilmesine neden oluyor”


Tahta kürdan kullanımının kesinlikle bırakılması gerektiğini vurgulayan Dilek, şunları söyledi:


“Bayram sırasınca gidilecek ziyaretlerde dişler fırçalanamayabilir. Bunun yerine yanımızda getirdiğimiz diş ipi ya da arayüz fırçalar ile diş ve etlerde kalan parçaların alınması gerekiyor. Bunlar da yoksa mutlaka dişlerin bol suyla çalkalanması gerekiyor. Bu dönemde yoğun et tüketimine bağlı olarak kürdan kullanımı da artıyor. Kürdan kullanımı hem dolgularda sıkıntı oluşturuyor, hem diş etlerinde sıkıntı oluşturuyor hem de sağlam dişlere zarar verebiliyor. Vatandaşlar kürdan yerine diş ipi ya da arayüz fırçaları kullansınlar. Ağzında protez olan vatandaşlar da et ve şekerli gıdalar tükettikten sonra protez altına giren cisimleri iyi temizlemesi gerekiyor. Ağız çalkalama sularından da faydalanabilirler. Yoğun protein ve şeker tüketimine bağlı olarak sabah uyanıldığında ağız kokusu vakası yaşanabilir. Bu süreç içerisinde dil temizleyicilerinden faydalanılabilir. Dişlerde kalan etlerin tahta kürdan ile kurcalanmaması gerekiyor. Diş eti çok hassas bir dokuya sahip. Oraya bir kuvvet uyguladığınız zaman tepki vererek kendisini geri çekiyor. Tahta kürdan bir süre sonra diş etini rahatsız ederek, daha aşağıya ya da daha yukarıya çekilmesini sağlıyor. Belli bir süre sonra da baskı uyguladığınız boşluğu daha da büyütüyorsunuz. Bu da oraya daha fazla cismin kaçmasına neden oluyor. Bu iş için üretilmiş arayüz fırçalar ya da diş iplerinin kullanılmasını öneriyoruz.”

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Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 16:08
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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