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Diş Hekimleri diş boşluklarını İmplant ile tedavi etmeyi öneriyor

Diş Hekimi Denizhan Uzunpınar,diş eksiklerinde günümüze kadar tercih edilen tedavi yönteminin porselen köprü seçeneği olduğunu belirterek, “Artık Diş Hekimleri diş boşluklarını İmplant ile tedavi etmeyi öneriyor.

13 Temmuz 2019 Cumartesi 12:01
Diş Hekimleri diş boşluklarını İmplant ile tedavi etmeyi öneriyor

Diş Hekimi Denizhan Uzunpınar,diş eksiklerinde günümüze kadar tercih edilen tedavi yönteminin porselen köprü seçeneği olduğunu belirterek, “Artık Diş Hekimleri diş boşluklarını İmplant ile tedavi etmeyi öneriyor. İmplant tedavisi herkes tarafından korkulu bir işlem gibi görünse de, günümüz teknolojisi ile artık hem minimal ağrı ve post operatif sorunlar minimalize edilmiş durumda” dedi.


Diş implantı eksik dişlerinizin yerini alan, diş kökü görevi gören titanyum bazlı bir alaşım olduğunu ifade eden Diş Hekimi Denizhan Uzunpınar, “İyileşme sonrası implant’ın üstüne kaplaması uygulanır. Bunlar üst çene ve alt çenede süre olarak değişir. Üst çene de 3 ay, alt çenede 2 ay olarak öneriliyor.


Diş eksilmeleri sonrası boşlukları doldurmak için köprü protezi yapılır. Köprü yaparken boşluğun yanındaki dişler aşındırlır ve üstüne kötprü geçirilir. İmplant burada mükemmel bir çözümdür. İmplant tedavisi yapılırsa, mevcut dişleriniz zarar görmez ve aşındırılmaz.


Tabi ki kendi dişiniz. İmplant yaptırmak yerine kendi dişiniz kullanılabilecek durumda ise kendi dişinizi kulanmak daha doğru.


Belli bir yaşa kadar İmplant tercih edilmez. Çene kemiği ömür boyu bir büyüme gösterse de, 30 lu yaşlardan sonra bu büyüme çok yavaş devam eder. İmplant tedavisi için en uygun yaş Puberte dönemi sonrasıdır.


İmplant tedavisi neredeyse herkese ve gelişimini tamamlamış bireylere yapılabilir. Yüksek Şeker hastalığı olan veya bırakılması mümkün olmayan Kan sulandırıcı ilaç kullananlarda İmplant uygulaması tercih edilmez.” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 13 Temmuz 2019 Cumartesi 12:01
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