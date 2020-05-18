Diş Hekimi Vehbi Zafer: “Vücut sağlığı ağız hijyeninden geçer”

Diş Hekimi Vehbi Zafer, vücut sağlığının ağız hijyeninden geçtiğini, virüs salgını sürecinde önemini bir kez daha ortaya çıktığını söyledi.

Toplum olarak ağız ve diş sağlığına pek önem verilmediğine dikkat çeken Diş Hekimi Vehbi Zafer, bunun da bir çok hastalığın temel sebeplerinden birini oluşturduğunu kaydetti. Yapılan bir çok araştırmanın “Sağlıklı ağız sağlıklı vücut demek “ olduğunu gösterdiğin dikkat çeken Zafer, “ Kalp damar hastalıkları, böbrek yetmezliği, eklem hastalıkları gibi bir çok kronik hastalıklara sebep olan bakteriler ağız içinde yaşayan bakteri florası ile aynı familyadandır. Bu sebeple düzenli ağız hijyeni sağlamanın bir çok hastalığın erken yaşta oluşmasını engellediği gibi oluşsa dahi ileri yaşlarda daha hafif seyretmesine sebep olur” dedi.

Covid-19 virüsü ile enfekte olup vefat edenlerin büyük yüzdesinde bu kronik hastalıkları taşıyan kişiler olduğunun gözlemlediğini vurgulayan Zafer, şöyle devam etti;

“Ağız hijyeni ve vücut sağlığı iyi olan bireyler anlamadan veya birkaç ufak şikayet ile bağışıklık kazandılar ve normal hayatlarına geri döndüler. Artık ağız hijyeninde daha hassas olmamız gerekiyor. Çoğumuz anlamış olmalı ki marketlerde diş macunu ve fırçaların tükenmiş olması bunu böyle gösteriyor. Bu süreç bittiğinde yoğun bir çalışma dönemine hazır olmalıyız. Farklı sağlık branşları da yeni gelişmeler ile beraber bu açıdan bakmaya başlayacak”