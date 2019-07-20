0553 313 94 23

Diş hekimi korkusu olan çocuklara sedasyon yöntemi

Ağız ve Diş Sağlığı Uzmanı Çocuk Diş Hekimi Dr.

20 Temmuz 2019 Cumartesi 11:54
Diş hekimi korkusu olan çocuklara sedasyon yöntemi

Ağız ve Diş Sağlığı Uzmanı Çocuk Diş Hekimi Dr. Nurgül Demir, çocukların diş hekimi korkusunun aşılamıyorsa konusunda deneyimli anestezi uzmanı ve diş hekimlerinin bulunduğu merkezlerde sedasyon veya genel anestezi altında diş tedavilerini yaptırmanın mümkün olduğunu belirtti.


Medicana International Ankara Hastanesi Ağız ve Diş Sağlığı Uzmanı Çocuk Diş Hekimi Dr. Nurgül Demir, korku ve kaygı düzeyinin çok yüksek olduğu hastalara, yeterli kooperasyonun sağlanamadığı çocuklara, zihinsel engeli veya hareket yetersizliği olan hastalarda dental tedavilerin yapılabilmesi için sedasyon veya genel anestezi uygulanabileceğini açıkladı.


Sedasyonu, ilaçlar ile hastanın spontan solunumu ve tüm reflekslerinin korunarak, bilinç düzeyinin kontrollü olarak baskılandığı, derinliğin ayarlanabildiği bir uyku hali olarak tanımlayan Dr. Demir, çocuk hastalarda kısa sürede tamamlanacak dental işlemlerin sedasyon uygulanarak yapılabileceğini belirtti.


Genel anestezinin ise dışarıdan uygulanan farmakolojik ajanlarla bilincin kapandığı, ağrılı uyarana yanıt alınamadığı, solunum fonksiyonlarının önemli ölçüde baskılandığı veya durduğu, dolaşım sistemi fonksiyonlarının baskılanabildiği geri dönüşümlü bir durum olarak tanımlayan Dr. Demir çocuk hastalarda diş hekimi koltuğunda hastanın kooperasyon eksikliğine bağlı olarak oluşabilecek komplikasyonları ortadan kaldırmak ve işleme bağlı oluşabilecek ağrı, rahatsızlık hislerini gidermek amacıyla genel anestezi verilmesi gerekebildiğinin de altını çizdi.


Uzm. Dr. Nurgül Demir, genel anestezi ile uygulanan işlemleri ise şu şekilde açıkladı:


“Genel anestezi öncesinde çocuk hastalar sıklıkla rahatlatıcı bir ilaç içirildikten sonra operasyon odasına alınır. Böylece çocukların korkmaları, huzursuz olmaları önlenmiş olur ve sonrasında damar yolundan anestezi ilacı verilerek anestezi başlatılır. Anestezi uzmanı çocukların işlem sırasında rahat ve ağrısız bir deneyim yaşamasını sağlar. Hastaların kalp hızı, kan basıncı, solunum hızı ve derinliği vücudun oksijen düzeyi gibi gerekli bütün yaşamsal fonksiyonlarını düzenli olarak kontrol ederek hasta güvenliğini sağlar. İşlemden sonraki dönemde de çocuk hastanın gereksinimlerine göre gerekli olan ilaç tedavilerini planlar. Her iki işlemde de çocuk diş hekiminin yanısıra bir de anestezi uzmanı gerekmekte ve işlemler ameliyathane ortamında yapılmalıdır.”

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Temmuz 2019 Cumartesi 11:54
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fenerbahçe yeni sezon formaları 2019 fiyatları
    1. Fenerbahçe yeni sezon formaları 2019..
    2. Bitlis’te iş yeri temsilcilik odası..
    3. ABD'nin Türkiye paniği! İHA'larını..
    4. Demir parmaklıklara sıkışan köpek..
    5. Bağlar Mahallesi asfalta kavuşuyor
    6. KKTC Barış ve Özgürlük Bayramı,..
    7. Iğdır’da akaryakıt kaçakçılığı
    8. Çıldır’da kan bağışına yoğun ilgi
    9. Fıstık bahçesine uçan otomobil ağaca..
    10. Ankara Kent Konseyi'nden AB Türkiye..
    11. Bitlis’in düşman işgalinden..
    12. Türkiye’nin Erbakan’ın emriyle..
    13. Paylaşım rekorları kıran video! Koltuk..
    14. Maganda kurbanı Eren’in babası:..
    15. Kilis’te yeşillendirme çalışmaları
    16. BGSO müzikseverlerden tam not aldı
    17. Gazişehir Gaziantep'te transfer..
    18. SANKO Üniversitesi ’Tercih-Tanıtım..
    19. Sarıgöl’deki kazada ölü sayısı 2’ye..
    20. Malını sevmenin ölçüsü
    Yerli uzun menzilli radardar kritik gelişme!
    Yerli uzun menzilli radardar kritik gelişme!
    ‘Hayki’ mahlaslı soytarı rapçi, salyalarını İslam’a akıttı! Akılalmaz sözler
    ‘Hayki’ mahlaslı soytarı rapçi, salyalarını İslam’a akıttı! Akılalmaz sözler
    Çarpıcı anket sonuçları açıklandı! 'Bugün seçim olsa...'
    Çarpıcı anket sonuçları açıklandı! 'Bugün seçim olsa...'
    Emekli Albay: ABD’nin hegemonyası artık bitti
    Emekli Albay: ABD’nin hegemonyası artık bitti
    Birbirine muhalif isimler aynı yerde buluştu! Bu nasıl duruştur?
    Birbirine muhalif isimler aynı yerde buluştu! Bu nasıl duruştur?

    Günün Karikatürü

    20 Temmuz 2019
    Birçok vatandaş bilmiyor! Başvuruna 275 lira...
    Birçok vatandaş bilmiyor! Başvuruna 275 lira...
    ABD buna mecbur! 'F-35'leri Türkiye'ye vermek zorundalar'
    ABD buna mecbur! 'F-35'leri Türkiye'ye vermek zorundalar'