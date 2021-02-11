Diş fırçalarken dikkat edilmesi gereken nelerdir? Diş bakımı nasıl yapılmalıdır?

Dişin, kullanım alanı oldukça fazladır. Canlılar arasında savunma, saldırı ve konuşma gibi kavramlar üzerinde oldukça fazla etkisi bulunur. Diş sağlığı problemleri genellikle iyi bakım yapılmadığında ortaya çıkar. Diş problemleriyle karşılaşmamak adına yapılması gereken birtakım bakımlar vardır gelin bunları beraber öğrenelim. İşte “Diş fırçalarken dikkat edilmesi gerekenler ve diş bakımı nasıl yapılmalıdır?” sorularının cevabı…

Diş bakımı yaparken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

1.Ağız yapısına uygun diş fırçası seçilmelidir. Ağız yapısına göre hangi tür fırçaların kullanılacağı, diş hekimleri tarafından belirlenmelidir.

2.Diş ipi kullanımına dikkat edilmelidir. Kimyasal maddeler içermesi nedeniyle olabildiğince doğal macun seçilmesine özen gösterilmelidir.

3.Doğru diş macunu seçimi yapılmalıdır.

4.Diş eti kanaması olduğunda kayıtsız kalınmamalıdır.

5.Düzenli doktor olarak gidilmelidir.

Diş fırçalarken dikkat edilmesi gereken nelerdir?

Diş fırçalarken fırçayı fazla bastırmamaya dikkat edin.

Sağlıklı diş etlerinde sert fırça, kanayan dişetlerinde ise yumuşak fırça kullanmalısınız.

Fırçalama sırasında kan dolaşımına yardımcı olması için diş etine de masaj yapmanız daha iyi olacaktır.

Diş macunu fazla kullanmamalı. Çünkü fazla macun kullanımı diş etlerinde büyük hasarlara yol açabilir.