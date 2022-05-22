Diş fırçalama kuralları: Uzmanından uyarı: "Bezelye tanesi kadar macun yeterli"

Diş fırçalama kuralları, çocukların genel sağlığı açısından önemlidir. Unutulmamalıdır ki birçok hastalık ağız yoluyla vücuda girer. Bu nedenle çocuklarımızı ağız hijyeni ve diş fırçalama kuralları hakkında bilgilendirmemiz gerekir.

Ağız Hijyeni

Bebekler malumunuz dişsiz doğarlar. Ancak bir yıl içinde birkaç diş çıkarırlar. Bu nedenle, en başından itibaren dişlerine özen göstermelisiniz. Ayrıca 3-4 yaşına gelene kadar çocuklarınıza ağız hijyenini kendi kendilerine yapabilmeyi öğretin.

Hem dişlerin hem de diş etlerinin uygun şekilde bakımı yapılmadığında, çocuklarınız, çürükler, ağız kokusu ve diğer ağız sorunları yaşayabilir. Bu nedenle onlara diş etlerine bakmayı öğretmeyi unutmayın. Ayrıca, dişleri temiz tutmak, çocuklar için kişisel hijyenin çok önemli bir yönüdür.

Diş Fırçası Nasıl Seçilir?

Çocuğunuz için özellikle çocuklar için yapılmış diş fırçalarından satın alın. Daha küçük olmaları sebebiyle, yumuşak ve gelişmekte olan diş etlerine sahip oldukları için daha yumuşak kıllardan yapılmış bir diş fırçası kullanmaları daha uygun olacaktır. Çocuklara uygun diş fırçalarını birçok markette ve online satış mağazalarında bulabilirsiniz.

Çocuk Diş Hekimi Yeşim Sağır, "Diş macunu fırçaya boylu boyunca sürülmemelidir. Bezelye tanesi kadar macun yeterli olmaktadır" dedi.

Samsun'da ilkokul öğrencilerine ağız ve diş sağlığı eğitimi verildi. VM Medical Park Samsun Hastanesi Çocuk Diş Hekimi Yeşim Sağır, Toplum Gönüllüleri Vakfı iş birliği ile Atakum İncesu İlkokulu öğrencileri ile bulaşarak ağız ve diş sağlığı hakkında bilgilendirmede bulundu. Atakum İncesu İlkokulu öğrencilerine ağız ve diş sağlığı konusunda bilgiler aktaran Çocuk Uzm. Dt. Yeşim Sağır, "Çene kavsinde süt dişlerinin hemen altında kalıcı dişlerimiz bulunmaktadır. Süt dişleri kalıcı dişler için birer rehber görevi görür. Dolayısıyla süt dişlerimiz ne kadar sağlıklıysa kalıcı dişlerimiz de o kadar sağlıklı olur. Ağız içinde bir tane bile çürük diş bulunması, çürük yapıcı mikroorganizmaların baskın hale gelmesine neden olur. Bu durum diğer dişlerimiz için de risk faktörüdür. Diş macunu fırçaya boylu boyunca sürülmemelidir. Bezelye tanesi kadar macun yeterli olmaktadır. Macun sürüldükten sonra fırça ıslatılmamalıdır. Dişlerimizin çürüğe karşı direncini artırmak için kullanılacak macunun florür içerikli olmasına dikkat edilmelidir" şeklinde konuştu.

"ÇOCUKLAR İÇİN EĞLENCELİ HALE GETİRMEK İÇİN ELEKTRİKLİ DIŞ FIRÇASI KULLANILABİLİR"

Doğru diş fırçalamanın dişe doğru süpürme hareketi şeklinde olması gerektiğinin altını çizen Uzm. Dt. Sağır, "Her bir dişe diş fırçası 7-8 defa temas etmelidir. Diş fırçalama biri sabah, diğeri akşam yatmadan önce olmak üzere günde en az 2 defa ve en az 2 dakika olmalıdır. Diş fırçalamayı çocuklar için eğlenceli hale getirmek amacı ile elektrikli diş fırçası kullanılabilir. Çocukların ince motor fonksiyonları 7-8 yaşlarına kadar gelişme aşamasında olduğu için fırçalama mutlaka ebeveyn eşliğinde olmalı, fırçalanmayan diş yüzeyleri ebeveyn eşliğinde tekrar fırçalanmalıdır" diye konuştu.

Egzersiz genel sağlığı iyileştirebilir, ancak sağlıklı görünen bir gülümsemeyi korumaktan doğrudan sorumlu değildir. Bununla birlikte, egzersizin diş hijyenini iyileştiren birçok sağlık ve yaşam tarzı faydası sağladığı da bir gerçektir.

Egzersizin diş sağlığı üzerine etkileri

● Egzersiz, kan dolaşımınızı iyileştirmeye yardımcı olur. Kalp atış hızınız arttıkça, vücudunuzda oksijen açısından zengin kan akışı da artar. Bu artan kan akışı daha fazla tükürük oluşuma sebep olabilir. Bu da dişlere ve diş etlerine yapışan bakterilerle savaşmaya yardımcı olur.

● Egzersiz ile ağız sağlığını iyileştirmenin bir başka etkisi de dişlerin duruşunu şekillendirmektir. Egzersiz, kasları artırmaya yardımcı olur. Yanak ve çene kaslarını güçlendirerek, dişlerin doğru şeklini koruyarak uygun bir ısırmaya yardımcı olur.

● Egzersiz kilonuzu yönetmenize yardımcı olur. Düzenli egzersiz, sizi aşırı yemek yeme veya ağız hijyeninizi ihmal etme gibi kötü alışkanlıklara yatkın hale getiren stres ve kaygıyı azaltır. Obezite, birçok diş eti enfeksiyonu da dahil olmak üzere hastalıklarla ilişkili bir durumdur. Ayrıca, kilo aldığınızda yanak kısmında biriken yağlardan dolayı gülümseme formunuz değişecek ve dişleriniz daha az görülecektir.

● Koşmak, bisiklete binmek ve yüzmek gibi yorucu egzersizler de vücudunuzun oksidatif stresi azaltmaya yardımcı olan güçlü antioksidanları serbest bırakmasına neden olabilir ve bu da ağız kokusu ve diş eti hastalıklarına karşı koruma sağlayabilir.

Diş Fırçalama Kuralları

Çocuklarınızın günde en az iki kez dişlerini fırçalamalarını sağlayın.

Sonrasında çocuklarınızın dişlerini doğru bir biçimde fırçaladığından emin olun. Çocuklarınıza ağız hijyenini anlatırken dikkat edilmesi gerekenler şunlardır;

İlk 12 ayda çocuğun diş etlerini temiz bir bezle hafifçe ovun.

İlk diş göründüğünde, yüzeyini yumuşak bir diş fırçası ve suyla hafifçe ovalayın.

Çocuğunuzun yaklaşık iki yaşına geldiğinde diş macunu kullanmasına izin verin.

Onlara kendi başlarına dişlerini nasıl fırçalayacaklarını öğretin.

Herhangi bir yiyecek parçacığı dişlerin içinde veya arasında olmamalıdır çünkü çürüklere neden olabilir ve dişlere zarar verebilir.

Dişlerini kendi başlarına fırçalamayı öğrenmeleri için şu ipuçlarını kullanabilir ve onlara şu talimatları verebilirsiniz;

Fırçayı dişlerine göre 45 derece açıyla tut.

Fırçayı yavaşça ve nazikçe ileri geri hareket ettir.

Dişlerin tüm yüzeylerini fırçala.

İç kısmı iyice temizlemek için fırçayı dik tutarak yavaşça yukarı aşağı hareket ettirebilirsin.

Dil bölgesindeki bakterileri temizlemek için diş fırçasının arka yüzünü kullan.

Çocuklarda Diş İpi Kullanımı

Diş ipi, çocuklarınızın dişlerini diş boşluklarından ve diğer hastalıklardan uzak tutmak için harika bir uygulamadır. Bu nedenle, güzel ve özgüvenle gülümsemelerini sağlamak için çocuklarınıza diş ipi kullanmayı öğretmelisiniz. Bunu ilk aşamada siz uygulamalı olarak öğretebilirsiniz. Daha sonra kendi başlarına yapmalarına izin verebilirsiniz.

Onlara adım adım diş ipi kullanma tekniğini öğretin;

Yeterince diş ipi alın ve iki ucunu parmaklarınızın arasına sarın.

Diş ipini başparmağınız ve işaret parmağınız arasında tutun. Ardından, diş ipini çocuğunuzun dişlerinin içine girin.

Diş ipini C şeklinde tutun. Daha sonra diş ipini çocuklarınızın dişlerine bastırarak nazikçe ovalayın.

Tüm dişlerini diş ipi ile temizlediğinizden emin olun.

Çocuklarda Gargara Kullanımı

Gargara, ağzınızdaki tüm mikropları öldürmeye yardımcı olur. Mikropları öldürerek diş eti iltihabı ve diğer diş eti hastalıklarını önleyebilir. Ayrıca gargara ağız kokusunu da engelleyebilir.

Bununla birlikte, 6 yaşından küçük çocuklara gargara vermek önemli riskler taşıyabilir. Çocukların kafalarının karışması ve gargarayı durulamak yerine yutması muhtemeldir. Bu nedenle çocuğunuzun uygun yaşa gelmesini beklemek, diş bakımı alışkanlıklarına gargarayı da eklemek için çok önemlidir.

Ayrıca gargara şişesinin üzerinde yazan talimatları takip etmek de büyük bir önem taşır. Onlara ne zaman kullanacaklarını, durulama başına ne kadar kullanacaklarını ve buna göre kaç saniye gargara yapacaklarını söyleyin.

Çocuğunuza Ağız Hijyeni İçin Su İçmesini Teşvik Edin

Düzenli olarak su içmek, sağlıklı kalmanın temel yapıtaşlarından biridir. Vücudun nemli ve sağlıklı kalmasına yardımcı olur. Yeterince su tüketmediğinizde, vücudunuzun işleyişi yavaşlar. Ayrıca, yeterli miktarda su içmeyen kişide nefes kokusu gelişebilir. Bu nedenle, çocuklarınıza her gün bol su içmelerini tavsiye edin.

Bununla birlikte, gereken su miktarı da çocuğun yaşına bağlıdır. Onlar için ne kadar suyun yeterli olacağını kontrol edin ve en uygun miktarda su içmelerini sağlayın. Böylece çocuklarınız erken yaşlarda düzenli su tüketme alışkanlığını kazanmış olur.