Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Diş etiniz hassassa...

Diş Hekimi (Dt.) Banu Okur Çakmakcı, diş etlerinde herhangi bir sebeple kanama yaşanıyorsa hafife alınmaması gerektiğini belirtti.

03 Mayıs 2018 Perşembe 16:57
Diş etiniz hassassa...

Diş Hekimi Çakmakcı, dişlerin fırçalandığında ya da sert bir besini ısırıldığında diş etlerinde kanama varsa hafife alınmaması gerektiğini açıkladı. Çakmakcı, diş eti kanamaları, sadece ağız sağlığının değil; genel sağlık durumu hakkında da bilgi verdiğini vurguladı.

DİŞ ETİ KANAMASI İLK VE ÖNEMLİ BELİRTİ

Diş eti kanaması, dişeti iltihabının (gingivitis) ilk ve en önemli belirtisi olduğunu vurgulayan Dt. Banu Okur Çakmakcı, "Diş eti iltihabının diğer belirtileri ise diş etlerinde şişlik, renk değişikliği, parlaklık ve ağız kokusudur. Bu belirtiler hafife alınır ve diş etleri tedavi edilmezse enfeksiyon ilerler ve daha derin dokuları; yani dişi tutan kemiği, dişi kemiğe bağlayan lifleri deforme edebilir. Bu durum periodontitis adını alır ve bu hastalıkla çürük olmayan dişler bile sallanıp düşebilir" şeklinde konuştu.

"DOĞRU VE DÜZENLİ AĞIZ BAKIMI YAPILMALI"

Dt. Banu Okur Çakmakcı, diş eti iltihabının en önemli sebebini doğru ve düzenli ağız bakımı yapılmadığı için dişler üzerinde biriken 'Mikrobiyal Dental Plak' adı verilen beyaz renkte ve içinde milyonlarca bakteri yaşayan birikintiler olduğunu belirterek, bu birikintilerin ağız içindeki dişler üzerinden doğru teknikle ve yeterince uzaklaştırılamaz ise diş eti iltihaplandığını ve tükürük içinde bulunan kalsiyum ve fosfat iyonlarının da etkisiyle sertleşerek diş taşlarını oluşturduğunu vurguladı.

DOKTARA GİTMEYİ İHMAL ETMEYİN

Diş taşları yaygın inanışın tersine kendiliğinden oluşmadığını veya vücut tarafından yapılmadığının altını çizen Dt. Çakmakcı, "Bu nedenle diş etlerinizde, diş fırçalarken veya kendiliğinden oluşan bir kanama fark ettiğinizde vakit kaybetmeden bir diş hekimine başvurmanız gerekir. Eğer ağız bakımı eksikliğinden kaynaklanan bir diş eti iltihabı yaşıyorsanız, yapılacak tedavi oldukça basittir. Öncelikle diş hekiminiz tarafından diş taşlarınız temizlenir ve size doğru ağız bakımını nasıl yapmanız gerektiği anlatılır" diye konuştu.

DÜZENLİ MUAYENE OLUN

Diş taşı temizliğinin kesinlikle dişlere ve diş etlerine zarar veren bir tedavi yöntemi oladığını belirten Diş Hekimi Banu Okur Çakmakcı, "Gereken aralıklarla yapılmasında hiçbir sakınca yoktur. Eğer diş eti iltihabı, erken dönemlerde teşhis edilirse, yapılacak başlangıç tedavisi ile diş eti iltihabı kontrol altına alınır. Diş taşı temizliğinden sonra hekiminizin önereceği gibi günde en az iki kere (sabah-akşam) dişlerinizi fırçalamalı ve bir kez (akşam) diş ipi kullanmalısınız. Bu şekilde diş etlerinizin yeniden hastalanmasını kolaylıkla önleyebilirsiniz. Bütün bunlara ek olarak 6 ayda bir düzenli olarak diş hekiminize kontrole gitmeniz yeniden bir sorun oluşursa erken teşhisi kolaylaştıracaktır" ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 03 Mayıs 2018 Perşembe 16:57
  1. Diş Hekimi (Dt.) Banu Okur Çakmakcı
  2. Diş eti kanaması

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çankırı Belediye Başkanı belli oldu
    1. Çankırı Belediye Başkanı belli oldu
    2. İşgalci İsrail'den küstah çıkış
    3. Çankırı'da AK Partili aday kazandı
    4. Zincire dolanan köpeğin imdadına..
    5. Nikahtan sonra hayatının şokunu yaşadı
    6. Bakan Veysel Eroğlu'nun konvoyunda..
    7. İnanılmaz unutkanlık 56 bin liradan..
    8. Amed Sportif Faaliyetler PFDK’ya sevk..
    9. YSK açıkladı! Hafta sonları da yapılacak
    10. TSK: Teröristlere ait İHA düşürüldü
    11. Voleybolcu öğrencilerin minibüsü..
    12. Kütahya'da Bakan Eroğlu'nun konvoyunda..
    13. "Kurgu yaptım" dedi, itiraftan vazgeçti
    14. Yeşil erik yemeniz için 11 sebep
    15. 'Kupa finallerini yurt dışında..
    16. Nijerya'da feci kaza! Çok sayıda ölü..
    17. Ebeveynler dikkat! 6 ay o şekilde..
    18. Aksaray merkezli FETÖ operasyonu: 11..
    19. Yunanistan sınırında 3 PKK şüphelisi..
    20. Ahmet Davutoğlu'ndan flaş karar
    Macron'dan savaş çıkaracak gaf: Lezzetli eşiniz...
    Macron'dan savaş çıkaracak gaf: Lezzetli eşiniz...
    Kosovalı Başbakanın gerçek yüzü: Müslüman değiliz, Türkler de...
    Kosovalı Başbakanın gerçek yüzü: Müslüman değiliz, Türkler de...
    Diriliş'e geri dönen Baycu Noyan tarihte kimdir? Nasıl öldü?
    Diriliş'e geri dönen Baycu Noyan tarihte kimdir? Nasıl öldü?
    Cumhurbaşkanı başdanışmanından genel af önerisi!
    Cumhurbaşkanı başdanışmanından genel af önerisi!
    Kılıçdaroğlu'ndan Ali Babacan'a adaylık teklifi!
    Kılıçdaroğlu'ndan Ali Babacan'a adaylık teklifi!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Veriler açıklandı... Avrupa veled-i zina kaynıyor!
    Veriler açıklandı... Avrupa veled-i zina kaynıyor!
    Sınırda hareketlilik! Sınırı geçince Yunanistan göz altına aldı
    Sınırda hareketlilik! Sınırı geçince Yunanistan göz altına aldı