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Diş etinde oluşan iltihaplanmaların nedenleri

Diş Hekimi Ayten Can, diş etinde oluşan iltihaplanmalar hakkında bilgi verdi.

09 Mart 2019 Cumartesi 11:23
Diş etinde oluşan iltihaplanmaların nedenleri

Diş Hekimi Ayten Can, diş etinde oluşan iltihaplanmalar hakkında bilgi verdi.


Diş Hekimi Ayten Can, diş etlerinde sürekli ağrı olabiliceğini ifade ederek “Fırçalama sırasında, yemek yerken ve sondalamada kanama olur. Dişetindeki bu iltihap rahatsız edici bir ağız kokusuna da neden olur. Dişeti İltihabının nedenleri arasında Mikrobial dental plak ve diş taşı birikimi, ağız bakımının bakımsız olması, oral hijyenin gerektiği gibi sağlanamaması, bazı vitaminlerin eksik olması, bedensel rahatsızlıklar nedeniyle ağız bakımının sağlanamaması, bazı otoimmun rahatsızlıklar yer alır “ dedi.


Diş Hekimi Can, dişeti İltihabının genel belirtilerini ise şöyle sıraladı:


“Dişetinde kendiliğinden, sondalama ile veya diş fırçalarken kanama olması, Dişetinde kırmızılık, Dişetindeki şişlik nedeniyle, sağlıklı dişetindeki portakal kabuğu görüntüsünün kaybolması, Diş ve dişetinde hafif ağrı veya rahatsızlık, Dişeti çekilmesi ve Ağız kokusu.”

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Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 11:23
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