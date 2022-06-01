Diş eti çekilmesi tedavisi için ev yapımı 5 doğal çözüm!

Diş eti çekilmesi veya dişeti çekilmesi, diş etlerinin dişlerin dibinden yukarı doğru çekilmesidir. Çocukluk veya ergenlik çağından itibaren başlayabilen ve yıllar içinde kademeli olarak kötüleşen ilerleyici bir durumdur. Diş eti çekilmesi gözle görülür hale geldiğinde (genellikle 40 yaşından sonra) dişlerin kökleri ortaya çıkmış olabilir. Dişlerin kökleri çene kemiğindeki yuvalarına yerleşiktir. Ancak çene kemiklerini ve diş tabanlarını sıkıca örten diş eti dokusu, dişlerin yerine sabitlenmesinde ve sabit tutulmasında rol oynar. Diş etleri ideal olarak, her dişi boyun hattının biraz üzerinde bir noktadan sarmalıdır. Bu, diş kökünü gıda maddelerine ve patojenlere (hastalığa neden olan organizma ve maddeler) maruz kalmaktan korur.

Diş Eti Çekilmesinin Nedenleri Nelerdir?

Diş eti çekilmesi genellikle kötü diş hijyeni ile ilişkilidir. Ağızdaki bakteriler dişlerde yapışkan bir tabaka olan plak oluşturur. Bu plaklar düzenli olarak (tercihen 12 saatte bir) temizlenmedikçe, sarımsı-beyaz kireçli bir tortu olan tartar haline gelebilir. Bakterileri fırçalayarak ve diş ipi kullanarak temizleyebilirsiniz.

Ancak dişlerinizi her sabah ve gece fırçalasanız ya da diş ipi kullansanız dahi, diş eti çekilmesi yaşayabilirsiniz. Hatta, kuvvetli fırçalama ve diş ipi gibi aşırı basınçlı hijyen önlemleri, diş eti çekilmesini şiddetlendiren diş eti iltihabından eşit derecede sorumlu olabilir.

Diş eti çekilmesi nedenleri arasında yer alan diğer risk faktörlerinden bazıları sigara ve tütün kullanımı, C vitamini eksikliğinden kaynaklanan diş eti kanaması, diş minesinde asit geri akışından veya kusmadan kaynaklanan asit hasarı ve dişlerin yeniden konumlandırılmasını içeren ortodontik tedavi olarak sıralanabilir.

Diş Eti Çekilmesinin Erken Belirtileri

Daha uzun dişler – Değişiklik kademeli olduğu için bunu fark etmek zordur. Ancak mevcut uzunluğu eski fotoğraflarınıza bakarak karşılaştırabilirsiniz.

Diş eti hattında renk değişimi – Diş etlerinin dişlerle birleştiği hatta renk değişimi olduğunu fark edebilirsiniz.

Diş eti iltihabı – Diş etleriniz özellikle kenar bölgede kırmızı ve şişmiş olabilir.

Diş eti kanaması – Diş fırçalarken veya elma gibi sert yiyecekleri ısırırken kan gelebilir.

Gıda duyarlılığı – Sıcak, soğuk, tatlı veya asidik yiyecek ve içecekleri tüketirken keskin bir acı hissedebilirsiniz.

Dişlerin sallanması – Dişlerinizin hafif hareket ettiğini hissedebilirsiniz.

Diş Eti Çekilmesi İçin Ev Yapımı Doğal Çözümler

Diş eti çekilmesi, ileri derecede vakalar için genellikle diş eti greftleme gibi cerrahi prosedürler gerektirir. Ancak, durumun ne kadar şiddetli olduğuna bakılmaksızın deneyebileceğiniz bazı etkili ev yapımı doğal çözümler mevcuttur.

1. Civanperçemi

Civanperçemi genellikle kanamayı durdurması ile bilinir. Çünkü yapraklarının veya sapının suyu kanamayı durdurabilir. Civanperçenin antikoagülan, antienflamatuar ve analjezik etkileri, herhangi bir aşamada diş eti çekilmesi tedavisine yardımcı olabilir.

Nasıl Kullanılır?

Civanperçemi kullanmanın en basit yolu, taze tedarike erişiminiz varsa yaprakları ve sapları çiğnemektir.

Yaprakları dökün ve bir macun haline getirin. Bu macunu diş etlerine masaj yaparak uygulayın.

Alternatif olarak, gargara yapmak için bir karışım da hazırlayabilirsiniz. Bir bardağa bir avuç taze veya kuru civanperçemi çiçeği ve yaprağı ekleyin. Üzerine kaynak su dökün ve 15-20 bekletin. Süzün ve soğuduktan sonra gargara yaparak uygulayın.

Diş eti çekilmesine ne iyi gelir?

Bu antiseptik çay, genel olarak ağız hijyenini iyileştirebilir ve diş eti hastalığı ve boğaz enfeksiyonları dahil olmak üzere bir dizi sorunu çözebilir.

2. Sumak

Sumak’ı yemekleri lezzetlendirmek için kullanılan keskin, kırmızı bir baharat olarak biliyor olabilirsiniz. Ancak diş eti çekilmesi için de yardımcı olabilir.

Sumak, ağızda büzülme ve kumlanma hissi veren tanenlere sahiptir. Bu tanenler dokulardan sıvı çekerek iltihaplanmayı azaltır ve diş eti sıkılığını geri kazandırır.

Nasıl Kullanılır?

Yalnızca meyveleri değil, sumak ağacının dalları ve yaprakları da tedavi amaçlı kullanılır.

Sumak dalının kabuğunu soyun ve diş etlerine masaj yapmak için kullanın veya uçlarını ezin ve dişleri ve diş etlerini fırçalamak için kullanın.

Bir avuç sumak yaprağını kaynatın ve süzün. Elde ettiğiniz sıvı ile düzenli olarak gargara yapın.

Sumak meyveleri vitamin açısından zengindir. Kurutulmuş ve iri toz haline getirilmiş meyveleri baharat olarak da kullanabilirsiniz.

3. Yeşil Çay

Yeşil çayın düzenli kullanımının diş sağlığını iyileştirdiği tespit edilmiştir. Bir Japon çalışmasına göre, yeşil çay alışkanlığı sadece periodontal hastalık geliştirme şansını azaltmakla kalmaz, dişeti iltihabını azaltır ve diş etlerinin dişlere bağlanmasını geliştirir.

Nasıl Kullanılır?

Günde 1 veya 2 fincan yeşil çay içebilirsiniz.

4. Aloe Vera

Aloe vera bitkisinin etli dallarından elde edilen jel, yatıştırıcı etkisiyle diş eti iltihabını ve çekilmesini azaltabilir.

Nasıl Kullanılır?

Bu amaçla canlı aloe vera bitkisinden bir dal alın. Dalın bir parçasını kırın ve diş etlerinize sürün. Bunu istediğiniz sıklıkta tekrarlayın.

Aloe vera jeli buzdolabında saklanabilir. Dişlerinizi fırçaladıktan sonra jeli diş etlerinize sürün ve masaj yapın.

5. Susam Yağı

Susam yağı çeşitli sağlık sorunlarını tedavi etmek için kullanılmasına rağmen, diş sağlığını iyileştirmenin en hızlı yollarından biridir. Susam yağını diş eti çekilmesi tedavisinde kullanmak için yağ çekme yöntemini uygulayabilirsiniz. Yağ çekme, eski bir Ayurveda (Hint tıbbı) detoksifikasyon yöntemidir. Yöntem, yağı ağzınıza alarak belirli bir süre ağzınızda gezdirme ve daha sonra tükürme temeline dayanır.

Nasıl Kullanılır?

1-2 yemek kaşığı susam yağını ağzınıza alın ve 10-15 dakika ağzınızda gezdirin ve tükürün. Aç karnına yağ çekmemeye dikkat edin.